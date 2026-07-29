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Ryandi Zahdomo
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.29 WIB

Jakarta 3 Minggu Tanpa Hujan, Pramono Siapkan Modifikasi Cuaca Agar Hujan Turun

Ilustrasi operasi modifikasi cuaca. (Dok. Jawa Pos/Haritsah Almudatsir) - Image

Ilustrasi operasi modifikasi cuaca. (Dok. Jawa Pos/Haritsah Almudatsir)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem selama musim kemarau. Langkah ini diambil lantaran absennya hujan selama hampir tiga minggu terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI siap berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga telah menyiagakan langkah-langkah persiapan di lapangan.

Berbeda dari strategi sebelumnya yang berfokus pada pengalihan awan untuk mencegah banjir, operasi kali ini akan diarahkan untuk memancing peningkatan curah hujan jika situasi memburuk.

"Kalau selama ini kan kita mengatur hujan supaya tidak hujan, ini dalam waktunya kalau memang diperlukan Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur supaya hujan," ujar Pramono Anung di Bundaran HI, Rabu (29/7).

Pramono menambahkan, kekeringan yang melanda kawasan penyangga di atas wilayah Jakarta secara langsung berpotensi memengaruhi kondisi ibu kota. Oleh karena itu, skema teknologi modifikasi cuaca siap disiagakan sewaktu-waktu.

Pemantauan Terus Dilakukan di Seluruh Wilayah
Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat memastikan hingga saat ini belum ada kawasan di DKI Jakarta yang masuk kategori mengalami kekeringan.

Meskipun demikian, BPBD DKI Jakarta tetap mengaktifkan skema pemantauan ketat di seluruh sudut wilayah Jakarta untuk mendeteksi potensi risiko seawal mungkin.

"Data yang ada di kami sampai saat ini masih belum ada wilayah yang mengalami kekeringan. Kami terus memantau seluruh wilayah di Jakarta dan menginformasikan peringatan dini sebagai langkah mitigasi terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi pada kemarau saat ini," jelas Maruli.

Pemprov DKI terus menyelaraskan langkah mitigasi bersama BMKG agar potensi bencana akibat musim kemarau panjang dapat terantisipasi dengan baik.

Editor: Kuswandi
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