Alasan Satpam Bundaran HI Fiktor Tolak Tawaran Kerja Dedi Mulyadi di Gedung Sate

JawaPos.com - Fiktor Harefa, 27, satpam proyek konstruksi MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), memutuskan untuk menolak tawaran pekerjaan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM. Meski ditawari posisi satpam di Gedung Sate, Bandung, Fiktor memilih untuk tetap melanjutkan tugasnya menjaga ketertiban di jantung Ibu Kota.

Keputusan tersebut diambil karena Fiktor mengaku sudah merasa nyaman dengan lingkungan kerja maupun rekan sejawatnya di Jakarta, kendati statusnya saat ini merupakan pekerja outsourcing.

"Nah jadinya saya sudah memutuskan, jadi kerja di Jakarta saja dulu, saya pilih untuk tetap di sini saja," ujar Fiktor saat dihubungi, Selasa (28/7).

Ia menambahkan bahwa kenyamanan di tempat kerja dan keinginan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang ada menjadi pertimbangan utamanya.

"Alasannya ya sudah nyaman di tempat kerja yang ini sebenarnya. Iya sudah cukup nyaman sama orang-orangnya juga, sudah enak sih di sini, mau membereskan yang di sini," tuturnya.

Sempat Pengangguran Sebelum Bertugas di MRT

Rasa sayang Fiktor terhadap pekerjaannya saat ini bukan tanpa alasan. Pria asal Nias ini menceritakan bahwa sebelum diterima sebagai petugas keamanan proyek MRT pada April 2026 lalu, ia sempat melewati masa-masa sulit tanpa kepastian ekonomi di Jakarta.

"Sebelumnya itu saya pengangguran satu tahun. Saya di tempat saudara di Jakarta Barat dulu, kerja di konternya, konter HP. Bantu saudara dulu sekalian sambil nyari loker juga kemarin," kenang Fiktor.

Pengalaman berharga tersebut membuatnya sangat menghargai posisi yang ia tempati sekarang di area depan Plaza Indonesia dan Hotel Pullman, Jakarta Pusat.