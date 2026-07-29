Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.50 WIB

Alasan Satpam Bundaran HI Fiktor Tolak Tawaran Kerja Dedi Mulyadi di Gedung Sate

Pertemuan Dedi Mulyadi dengan Fiktor Harefa. (Instagram/dedimulyadi71) - Image

Pertemuan Dedi Mulyadi dengan Fiktor Harefa. (Instagram/dedimulyadi71)

JawaPos.com - Fiktor Harefa, 27, satpam proyek konstruksi MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), memutuskan untuk menolak tawaran pekerjaan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM. Meski ditawari posisi satpam di Gedung Sate, Bandung, Fiktor memilih untuk tetap melanjutkan tugasnya menjaga ketertiban di jantung Ibu Kota.

Keputusan tersebut diambil karena Fiktor mengaku sudah merasa nyaman dengan lingkungan kerja maupun rekan sejawatnya di Jakarta, kendati statusnya saat ini merupakan pekerja outsourcing.

"Nah jadinya saya sudah memutuskan, jadi kerja di Jakarta saja dulu, saya pilih untuk tetap di sini saja," ujar Fiktor saat dihubungi, Selasa (28/7).

Ia menambahkan bahwa kenyamanan di tempat kerja dan keinginan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang ada menjadi pertimbangan utamanya.

"Alasannya ya sudah nyaman di tempat kerja yang ini sebenarnya. Iya sudah cukup nyaman sama orang-orangnya juga, sudah enak sih di sini, mau membereskan yang di sini," tuturnya.

Sempat Pengangguran Sebelum Bertugas di MRT

Rasa sayang Fiktor terhadap pekerjaannya saat ini bukan tanpa alasan. Pria asal Nias ini menceritakan bahwa sebelum diterima sebagai petugas keamanan proyek MRT pada April 2026 lalu, ia sempat melewati masa-masa sulit tanpa kepastian ekonomi di Jakarta.

"Sebelumnya itu saya pengangguran satu tahun. Saya di tempat saudara di Jakarta Barat dulu, kerja di konternya, konter HP. Bantu saudara dulu sekalian sambil nyari loker juga kemarin," kenang Fiktor.

Pengalaman berharga tersebut membuatnya sangat menghargai posisi yang ia tempati sekarang di area depan Plaza Indonesia dan Hotel Pullman, Jakarta Pusat.

Diketahui, Fiktor bertolak seorang diri ke Bandung untuk menemui Dedi Mulyadi. Meski pada akhirnya menolak tawaran kerja yang diberikan, Fiktor menegaskan kedatangannya adalah bentuk penghormatan atas perhatian yang ditunjukkan KDM.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Kasus Cekcok Satpam di Bundaran HI: 3 Pria di Alphard Ternyata Anggota Polda Jabar - Image
Jabodetabek

Kasus Cekcok Satpam di Bundaran HI: 3 Pria di Alphard Ternyata Anggota Polda Jabar

Sabtu, 25 Juli 2026 | 13.13 WIB

Minta Satpam Bundaran HI Tak Dipecat, Pramono Anung: Rekaman CCTV Kami Lebih Lengkap - Image
Jabodetabek

Minta Satpam Bundaran HI Tak Dipecat, Pramono Anung: Rekaman CCTV Kami Lebih Lengkap

Jumat, 24 Juli 2026 | 23.11 WIB

7 Kuliner Favorit di Dekat Gedung Sate Bandung, Harga Bersahabat Ditambah Suasana yang Nyentrik dan Estetik! - Image
Kuliner

7 Kuliner Favorit di Dekat Gedung Sate Bandung, Harga Bersahabat Ditambah Suasana yang Nyentrik dan Estetik!

Rabu, 20 Mei 2026 | 21.11 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore