Berawal Teguran Geber Motor, Bentrok Maut Matraman Berujung 7 Tersangka

JawaPos.com - Konflik mencekam yang dipicu masalah sepele di kawasan Matraman dan Jalan Tambak, Jakarta Pusat, berujung pada penetapan tujuh orang tersangka oleh kepolisian. Menanggapi insiden yang menelan korban jiwa hingga membuat madrasah sekitar menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan koordinasi ketat demi menjaga kondusivitas ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas perselisihan antarwarga yang terjadi di kawasan Matraman dan Jalan Tambak. Pihaknya langsung menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam, sedih, berduka dengan peristiwa yang terjadi di kawasan Matraman," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (27/7).
Pramono menegaskan pentingnya menjaga ketenangan warga dan meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh isu liar maupun disinformasi yang beredar.
"Secara khusus sebagai Gubernur Jakarta, saya mengimbau kepada semua masyarakat kita untuk kepala dingin, tidak melakukan tindakan provokasi yang berpotensi untuk memperluas konflik, tidak menyebarkan informasi atau disinformasi yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak merusak fasilitas umum," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa optimasi Satgas Jaga Jakarta yang menyinergikan TNI, Polri, dan Pemprov DKI ditujukan untuk memastikan situasi di lapangan tetap tenang dan kondusif.
Pemicu Sepele: Teguran Geber Motor Berujung Perusakan
Rangkaian aksi kekerasan di pemukiman ini rupanya bermula dari insiden kecil. Seorang pengendara sepeda motor yang tidak terima ditegur warga lantaran menggeber kendaraannya, kembali membawa sejumlah rekan untuk melakukan penyisiran.
Karena warga yang dicari tidak ditemukan, para pelaku melampiaskan amarah dengan merusak gerobak usaha milik warga setempat. Polisi bergerak cepat dan mengamankan empat pelaku utama aksi perusakan tersebut.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!