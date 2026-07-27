Digeruduk Keluarga Korban Bentrok di Tambak Matraman, Polsek Menteng Pastikan Situasi Kondusif

JawaPos.com - Polsek Menteng digeruduk massa usai insiden bentrokan maut di Jalan Tambak I, Jakarta Pusat. Kepolisian menyebut bahwa massa tersebut merupakan rombongan keluarga dan kerabat korban tewas.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra menegaskan tidak ada aksi anarkis dari kelompok massa yang mendatangi markas kepolisian pada Minggu (26/7) malam.

"Pihak keluarganya kelompok pemuda yang meninggal tadi itu datang, tapi enggak digeruduk," ujar AKBP Roby Heri Saputra dikutip Senin (27/7).

Kedatangan massa dari pihak pemuda bernisial K, 23, tersebut berkaitan dengan insiden bentrokan yang merenggut nyawa korban di Kelurahan Pegangsaan, Menteng. Meski sempat terjadi kerumunan di area Polsek, situasi dipastikan tetap aman terkendali bawah pengawasan petugas.

Diketahui, bentrokan ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia berinisial K, serta satu korban lainnya harus mendapatkan perawatan medis secara intensif.

Selain mengamankan terduga pelaku, petugas telah selesai melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendata kerusakan materiil serta mengumpulkan barang bukti tambahan.

Kronologi Awal hingga 3 Orang Diamankan Aksi pengrusakan dan bentrokan pecah di kawasan Jalan Tambak, Jakarta Pusat. Insiden yang meluas dari kawasan Matraman ini dipicu oleh masalah sepele yakni suara bising knalpot sepeda motor yang mengganggu warga setempat.

Hingga saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan tiga orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi penganiayaan selama bentrokan berlangsung.