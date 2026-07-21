Pemprov DKI Segera Tangani SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang Roboh

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menangani SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang telah roboh selama dua tahun atau sejak 2024.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan terhadap sekolah tersebut. Apalagi, sudah viral di masyarakat.

“Tentunya segera kami tangani dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jakarta begitu luas, sering kali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi, untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera kami selesaikan,” kata Pramono Anung Wibowo di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Diketahui, empat kelas dan satu ruangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tepatnya Jalan K.H. Ismail telah roboh selama dua tahun atau sejak 2024.

Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pukul 09.08 WIB, gerbang masuk sekolah nampak digembok dan dibukakan seorang satpam untuk bisa masuk.

Suasana di sekolah nampak lengang dan tak ada aktivitas antara guru bersama siswa. Padahal sekolah itu terdapat di dalam kawasan pemukiman warga.

Terlihat robohan bangunan di sebelah kanan sekolah mulai dari atap genteng dan tiang penyangga berjatuhan menimpa peralatan sekolah seperti lemari, meja dan bangku.

Kondisi ruangan sudah tidak layak dan berbahaya jika melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Orang yang berdatangan harus berjalan berhati-hati lantaran banyak puing yang berjatuhan di lantai.