Siap-siap Besok Ada CFD di Rasuna Said Kuningan, Intip Deretan Acara Serunya!

Sejumlah warga berolahraga pagi di ruas jalan Rasuna Sadi, Jakarta, Minggu (10/05/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Warga Jakarta siap-siap! Kawasan Kuningan kembali bebas dari asap kendaraan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipastikan menggelar kembali Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, mulai Minggu (7/6) besok pukul 05.30–09.00 WIB.
Ini menjadi momen penting bagi Anda yang ingin menikmati Minggu pagi dengan berolahraga, berburu kuliner, atau sekadar jalan-jalan santai di tengah kota tanpa bisingnya mesin kendaraan.
Fasilitas Seru di CFD Rasuna Said
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CFD Rasuna Said pekan ini dipastikan jauh lebih meriah. Pemprov DKI sudah menyiapkan segudang aktivitas menarik di sepanjang koridor jalan ini.
Masyarakat yang hadir bisa menikmati parade Abang None, aksi komunitas pilah sampah, hingga kampanye lingkungan. Tak hanya itu, ada juga arena permainan tradisional, bazar UMKM, layanan Kartu Layanan Gratis (KLG), hingga bazar pangan murah yang ramah di kantong.
Jalur CFD kali ini membentang sepanjang 4,4 kilometer yang dibagi menjadi dua segmen:
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- Sisi Timur: Mulai dari Simpang Jalan Gembira hingga Jalan Raya Casablanca (2,2 km).
- Sisi Barat: Membentang dari Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya (2,2 km).
Akses Gedung dan Jalur Khusus Kedutaan
Bagaimana dengan operasional gedung, hotel, dan rumah sakit di sekitar Kuningan? Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, sosialisasi masif telah dilakukan ke berbagai pihak di sekitar lokasi.
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