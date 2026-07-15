Motif Teror Bom SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel: Tersinggung Ucapan Guru Soal Seragam

JawaPos.com - Misteri di balik teror bom yang menggemparkan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan akhirnya benderang.

Polisi mengungkap bahwa motif pelaku berinisial MY, 34, nekat menyebarkan ancaman palsu tersebut lantaran tersinggung terkait biaya seragam sekolah anaknya.

Kini, pria yang merupakan warga sekitar sekolah tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku bahkan terancam hukuman berat akibat aksi nekatnya.

Berawal dari Obrolan Seragam Sekolah Anak Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi menjelaskan, insiden ini bermula beberapa hari sebelum kejadian.

Kala itu, MY tengah berbincang dengan salah satu guru untuk menanyakan perihal biaya seragam sekolah anaknya, yang merupakan siswa di sekolah itu.

Namun, respons yang diterima justru melukai perasaan pelaku sehingga akhirnya ia berbuat nekat.

"Jadi, beberapa hari sebelum kejadian, kan nanya dia masalah seragam. Jawabannya, 'Udah, enggak usah beli seragamnya, saya tahu kondisi kamu kan begitu'," ujar AKP Joko, Rabu (15/7).

Ucapan dari oknum guru tersebut seketika membuat MY merasa tersinggung dan dipermalukan sebagai orang tua murid. "Jadi kayaknya merasa tersinggung gitu," tambah Joko.

Meski begitu, MY mengaku sangat menyesali perbuatannya dan tidak menyangka bahwa aksi pelampiasan emosinya tersebut akan memicu kehebohan besar di tengah masyarakat.

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