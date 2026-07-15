Motif Teror Bom SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel: Tersinggung Ucapan Guru Soal Seragam

Personel Gegana Brimob Polda Metro Jaya melakukan penyisiran setelah adanya ancaman dugaan teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta, Senin (13/7/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Misteri di balik teror bom yang menggemparkan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan akhirnya benderang.
Polisi mengungkap bahwa motif pelaku berinisial MY, 34, nekat menyebarkan ancaman palsu tersebut lantaran tersinggung terkait biaya seragam sekolah anaknya.
Kini, pria yang merupakan warga sekitar sekolah tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku bahkan terancam hukuman berat akibat aksi nekatnya.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi menjelaskan, insiden ini bermula beberapa hari sebelum kejadian.
Kala itu, MY tengah berbincang dengan salah satu guru untuk menanyakan perihal biaya seragam sekolah anaknya, yang merupakan siswa di sekolah itu.
Namun, respons yang diterima justru melukai perasaan pelaku sehingga akhirnya ia berbuat nekat.
"Jadi, beberapa hari sebelum kejadian, kan nanya dia masalah seragam. Jawabannya, 'Udah, enggak usah beli seragamnya, saya tahu kondisi kamu kan begitu'," ujar AKP Joko, Rabu (15/7).
Ucapan dari oknum guru tersebut seketika membuat MY merasa tersinggung dan dipermalukan sebagai orang tua murid. "Jadi kayaknya merasa tersinggung gitu," tambah Joko.
Meski begitu, MY mengaku sangat menyesali perbuatannya dan tidak menyangka bahwa aksi pelampiasan emosinya tersebut akan memicu kehebohan besar di tengah masyarakat.
Sebelum motif sakit hati ini terungkap, pelaku yang beraksi seorang diri ini sempat berdalih bahwa aksinya hanyalah keisengan belaka.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa