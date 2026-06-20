Sensus Ekonomi 2026: BPS Bakal Data Pelaku Usaha yang Berjualan di Media Sosial

BERDAMPAK NYATA: Salah seorang pelaku UMKM di Gresik yang mendapatkan pelatihan digital. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), memastikan pendataan sensus ekonomi 2026 (SE2026) akan menyasar seluruh elemen masyarakat termasuk pedagang di platform online atau marketplace.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 juga akan menyasar pada pelaku usaha yang memanfaatkan marketplace untuk memasarkan produknya.
“Iya betul sekali (sensus pedagang marketplace). Jadi kami punya pengalaman bapak ibunya punya usaha kecil bikin keranjang buah, tapi kok bisa rumahnya bagus punya kendaraan bagus, anaknya semua kuliah. Ternyata anak-anaknya jualan melalui medsos dengan keuntungan yang besar jadi seperti ini akan terdata,” ujar Sonny dari rekaman suara yang diterima JawaPos.com, Sabtu (20/6).
Sonny mengatakan, saat ini perilaku ekonomi di masyarakat sudah banyak berubah. Menurutnya, saat ini masyarakat tidak hanya berjualan secara langsung tetapi juga memanfaatkan platform digital.
Lanjutnya, dalam pelaksanaanya Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan ke aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh mulai dari pelaku usaha berskala besar hingga berskala rumahan.
“Jadi nanti kita akan datang ke seluruh pelaku usaha dan door to door ke rumah,” ujarnya.
Sonny menargetkan minimal jumlah pelaku usaha yang akan didata oleh BPS pada tahun 2026 sebanyak 32 juta, keluarga 95,3 juta dan individu sebanyak kurang lebih 289,3 juta.
Untuk itu, Ia mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS.
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