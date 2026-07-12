Dugaan Korupsi Proyek RSUD Bogor Utara, Kejari Kabupaten Bogor Segera Tetapkan Tersangka

Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. (Aziz/Radar Bogor)
JawaPos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor memastikan bakal segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Bogor Utara.
Dilansir dari Radar Bogor (jawa Pos Group), jumlah tersangka diperkirakan juga lebih dari satu orang, termasuk oknum aparatur sipil negara (ASN).
Kajari Kabupaten Bogor Denny Achmad menjelaskan, penyidik menemukan sejumlah fakta baru yang memperkuat dugaan adanya penyimpangan di proyek pembangunan RSUD Bogor Utara.
Tim penyidik, lanjut Denny, telah menelusuri seluruh tahapan proyek secara rinci. Mulai dari proses perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
Baca Juga:3 Destinasi Wisata Keluarga di Bogor yang Cocok untuk Mengisi Akhir Pekan dan Liburan Sekolah yang Hampir Habis
Dari hasil pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam protek Pembangunan RSUD Bogor Utara.
Seperti persoalan denda keterlambatan pekerjaan, pembayaran terkait perhitungan volume, serta sejumlah temuan lain yang diperoleh dari dokumen dan data penyidikan.
Fakta-fakta itu telah dipaparkan dalam ekspose yang digelar di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat baru-baru ini.
Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Kejari Kabupaten Bogor memastikan penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat.
Denny menegaskan, tersangka dalam perkara ini tidak hanya satu orang. Ia juga memastikan ada pihak dari unsur ASN yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca Juga:Polda Metro Jaya Kembali Temukan Brankas Tersembunyi, Kali Ini di Rumah yang Berlokasi di Bogor
Meski demikian, Kejari belum mengungkap identitas para calon tersangka karena proses penyidikan masih terus berjalan.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa