Dugaan Korupsi Proyek RSUD Bogor Utara, Kejari Kabupaten Bogor Segera Tetapkan Tersangka

JawaPos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor memastikan bakal segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Bogor Utara.

Dilansir dari Radar Bogor (jawa Pos Group), jumlah tersangka diperkirakan juga lebih dari satu orang, termasuk oknum aparatur sipil negara (ASN).

Kajari Kabupaten Bogor Denny Achmad menjelaskan, penyidik menemukan sejumlah fakta baru yang memperkuat dugaan adanya penyimpangan di proyek pembangunan RSUD Bogor Utara.

Tim penyidik, lanjut Denny, telah menelusuri seluruh tahapan proyek secara rinci. Mulai dari proses perencanaan hingga serah terima pekerjaan.

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Dari hasil pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam protek Pembangunan RSUD Bogor Utara.

Seperti persoalan denda keterlambatan pekerjaan, pembayaran terkait perhitungan volume, serta sejumlah temuan lain yang diperoleh dari dokumen dan data penyidikan.

Fakta-fakta itu telah dipaparkan dalam ekspose yang digelar di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat baru-baru ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Kejari Kabupaten Bogor memastikan penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat.

Denny menegaskan, tersangka dalam perkara ini tidak hanya satu orang. Ia juga memastikan ada pihak dari unsur ASN yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.