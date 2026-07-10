Hasil Razia di Jakbar: Petugas Sita Paket Sabu dan Sebilah Pisau dari Pengendara

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat mengamankan dua orang terduga penyalahguna narkotika dalam operasi patroli mobile dan razia stasioner yang digelar pada Jumat (10/7) dini hari. Selain menyita satu paket kecil narkotika jenis sabu, petugas di lapangan juga mengamankan sebilah senjata tajam berupa pisau dari tangan pengendara.

Langkah preventif ini menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas demi menjaga situasi kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Operasi penertiban ini berlangsung secara intensif mulai pukul 00.30 WIB hingga 03.00 WIB. Agenda diawali dengan apel kesiapsiagaan yang dipimpin langsung oleh Paping Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Widodo, dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai fungsi.

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Petugas bergerak melakukan patroli mobile menyusuri rute yang dipetakan rawan tindak kejahatan jalanan. Rute tersebut meliputi Jalan Daan Mogot, Jalan Tubagus Angke, Traffic Light Pesing, dan kembali ke Jalan Daan Mogot.

Sementara itu, untuk razia stasioner, petugas memusatkan pemeriksaan di kawasan Jalan Tubagus Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Di lokasi inilah petugas melakukan pemeriksaan selektif terhadap pengendara dan barang bawaan secara humanis namun tetap tegas.

Kronologi Temuan Sabu dan Senjata Tajam

Saat pemeriksaan berlangsung, kejelian petugas membuahkan hasil. Dua orang pengendara kedapatan membawa barang terlarang yang langsung diamankan di tempat oleh personel kepolisian.

Widodo mengonfirmasi dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan barang bukti yang diduga kuat sebagai narkoba serta senjata tajam.

"Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan dua orang yang diduga membawa satu paket kecil narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya," ujar Kompol Widodo, Jumat (10/7).