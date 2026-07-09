Tragedi Gorong-gorong Cipayung: 3 Pekerja PAM Tewas Diduga Keracunan Gas

JawaPos.com - Insiden maut menimpa para pekerja proyek Perusahaan Air Minum (PAM) di, Jakarta Timur. Tiga orang pekerja dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak di dalam gorong-gorong yang diduga kuat mengandung gas beracun.

Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Pintu 3 Keong Mas, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada Kamis (9/7) pagi.

Kronologi Kejadian: Berawal dari Niat Menolong Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Abdul Wahid, mengonfirmasi adanya laporan permintaan evakuasi tersebut. Pihaknya menerima informasi pukul 09.49 WIB.

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, petaka ini bermula saat salah satu pekerja proyek PAM hendak turun ke dalam gorong-gorong. Namun, baru mencapai setengah tangga, korban mendadak pingsan. Diduga kuat, korban menghirup gas beracun yang mengendap di dalam saluran bawah tanah tersebut.

Melihat rekannya terkulai lemas, pekerja kedua bergegas masuk dengan niat memberikan pertolongan. Nahas, ia justru ikut kehilangan kesadaran akibat paparan gas yang sama. Situasi semakin memburuk saat pekerja ketiga mencoba melakukan hal serupa dan ikut jatuh pingsan di dalam gorong-gorong.

Proses Evakuasi Berlangsung Dua Jam Sudin Gulkarmat Jakarta Timur bergerak cepat setelah menerima laporan warga. Unit penyelamat dari Pos TMII langsung dikerahkan ke lokasi kejadian dan tiba di TKP pada pukul 09.55 WIB.

"Kami mengerahkan sebanyak 2 unit armada rescue dengan total 12 personel untuk melakukan evakuasi korban," ujar Abdul Wahid, Kamis (9/7).

Operasi penyelamatan yang berlangsung cukup dramatis ini dimulai pada pukul 10.00 WIB. Petugas harus menggunakan perlengkapan khusus untuk mengantisipasi sisa gas beracun di dalam ruang terbatas tersebut.