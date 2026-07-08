Penyebab Jalan Cinta Pulogadung Amblas Terkuak, Pemprov DKI Ambil Tindakan Ini

Warga mengeluhkan kondisi jalan amblas di bantaran Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur yang semakin meluas selama lima bulan sejak April 2026. (ANTARA)
JawaPos.com - Teka-teki mengenai penyebab amblasnya Jalan Cinta di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, akhirnya terungkap. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa kerusakan parah yang terjadi sejak Maret 2026 tersebut dipicu oleh retaknya struktur tanggul Kali Sunter.
Menyikapi kondisi yang kian memburuk, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta kini tengah mematangkan persiapan untuk melakukan perbaikan permanen. Proyek pemulihan infrastruktur ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini juga.
Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas SDA DKI Jakarta, Ericson Indra Pulungan, menjelaskan bahwa penanganan tidak akan dilakukan setengah-setengah. Selain memulihkan badan jalan, penguatan struktur tanggul menjadi fokus utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA DKI Jakarta akan melakukan perbaikan perkuatan tanggul dan berkoordinasi dengan Kementerian PU melalui BBWSCC yang memiliki kewenangan pengelolaan Kali Sunter," ujar Ericson, Rabu (8/7).
Menurut Ericson, langkah menyeluruh wajib diambil mengingat akar utama dari amblasnya aspal bersumber dari kerusakan infrastruktur penahan aliran sungai di bawahnya.
"Saat ini sedang tahapan persiapan penanganan untuk perbaikan tanggul secara permanen yang akan dilaksanakan tahun ini oleh Dinas SDA Jakarta," tambahnya.
Sebagai informasi, penurunan tanah di Jalan Cinta sejatinya sudah terdeteksi sejak Maret 2026. Seiring berjalannya waktu, kerusakan di ruas sepanjang sekitar 100 meter tersebut terus meluas hingga memicu amblasnya sebagian besar badan jalan.
Saat ini, tingkat kemiringan jalan diperkirakan telah mencapai sekitar 90 derajat. Dampaknya, akses transportasi publik di lokasi tersebut lumpuh dan hanya menyisakan ruang sempit yang dapat dilintasi oleh sepeda motor.
Di sisi lain, sejumlah warga setempat menduga amblesnya jalan ini diperparah oleh aktivitas pengerukan sedimen Kali Sunter terdahulu. Pengerukan diduga menggunakan alat berat yang beroperasi langsung dari atas badan jalan, bukan dari dalam aliran sungai.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah