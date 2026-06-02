Kabar Baik Buat Warga Depok-Jakarta! Jalan Lenteng Agung Amblas Kini Sudah Bisa Dilalui Normal

JawaPos.com - Kabar baik bagi warga Jakarta dan Depok yang sering melintas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jalan yang sempat ditutup total akibat amblas kini sudah kembali dibuka dan dapat dilalui kendaraan secara normal.

Proses perbaikan jalur utama penghubung Jakarta dan Depok, Jawa Barat ini memakan waktu empat hingga lima hari.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi perbaikan saluran air dan badan jalan tersebut pada Selasa (2/6). Ia memastikan penanganan dilakukan kilat dengan tetap mengutamakan keselamatan para pengguna jalan.

Wagub Rano juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran petugas yang bekerja spartan di lapangan.

"Saya cukup terkejut, dalam waktu lima hari jalan ini sudah bisa dilalui dengan kondisi sangat baik. Awalnya saya sempat meminta Dinas Bina Marga melakukan pelapisan ulang aspal, tetapi melihat hasilnya sekarang, itu tidak diperlukan lagi," ujarnya.

Kronologi dan Penyebab Jalan Amblas di Lenteng Agung

Sebagai informasi, insiden jalan amblas di Lenteng Agung ini terjadi pada Jumat pagi pekan lalu. Demi keselamatan warga, Pemprov DKI Jakarta langsung mengambil tindakan dengan menutup total akses jalan, menurunkan alat berat, dan mengebut proses perbaikan.

"Petugas bekerja siang dan malam selama hampir empat hari. Alhamdulillah, hari ini dua ruas jalan sudah kembali dibuka dan dapat dilalui normal," kata Wagub Rano.

Meskipun lalu lintas sudah lancar, Wagub Rano meminta pengerjaan di sisi kiri dan kanan jalan, termasuk pembenahan bahu jalan, tetap diselesaikan sampai tuntas. Hal ini penting agar tidak ada hambatan baru yang mengganggu kenyamanan pengendara.

Tidak lupa, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat dan pengguna jalan yang telah bersabar selama proses penutupan jalur berlangsung.