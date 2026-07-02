Solusi Macet Horor Perlintasan Kereta Grogol, Flyover Latumenten Sentuh 55 Persen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com - Kabar baik bagi warga Jakarta yang kerap terjebak kemacetan di kawasan Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta tengah mempercepat pembangunan Flyover Latumenten di Grogol guna memisahkan arus kendaraan dengan perlintasan sebidang kereta api. Proyek strategis bernilai Rp259 miliar ini ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, proyek ini merupakan prioritas utama untuk mengurai titik mati kemacetan yang menghubungkan Grogol, Pluit, hingga Slipi. Saat meninjau langsung progres konstruksi terintegrasi rancang-bangun tersebut, Pramono menyebut pengerjaan telah berjalan sesuai dengan target.
"Flyover Latumenten ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Karena di sini, pagi, siang, maupun sore, kemacetannya sangat tinggi. Maka ketika diusulkan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama," ujar Pramono Anung di lokasi, Kamis (2/7).
Saat ini, progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut telah menyentuh angka 55,2 persen. Dengan sisa waktu pengerjaan sekitar lima bulan, Pemprov DKI optimis target fungsional dapat tercapai tepat waktu.
Baca Juga: ICW Laporkan Dugaan Rangkap Jabatan Pimpinan BGN ke Ombudsman, Dinilai Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan
"Saya berharap proyek ini selesai tepat waktu, yakni pada 15 Desember 2026, sehingga lalu lintas di salah satu kawasan yang selama ini paling banyak dikeluhkan bisa menjadi lebih lancar," tambah Pramono.
Secara teknis, Flyover Latumenten dibangun dengan kapasitas dua lajur kendaraan umum dan satu lajur khusus busway di masing-masing arah:
- Arah Slipi: Memiliki panjang 435 meter dengan lebar 11 meter.
- Arah Grogol: Memiliki panjang 420 meter dengan lebar 11 meter.
Proyek ini tidak hanya berfokus pada kendaraan bermotor. Untuk mendukung mobilitas berkelanjutan, Pemprov DKI mengadopsi konsep Transit Oriented Development (TOD) di sekitar kawasan.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan