Solusi Macet Horor Perlintasan Kereta Grogol, Flyover Latumenten Sentuh 55 Persen

JawaPos.com - Kabar baik bagi warga Jakarta yang kerap terjebak kemacetan di kawasan Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta tengah mempercepat pembangunan Flyover Latumenten di Grogol guna memisahkan arus kendaraan dengan perlintasan sebidang kereta api. Proyek strategis bernilai Rp259 miliar ini ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, proyek ini merupakan prioritas utama untuk mengurai titik mati kemacetan yang menghubungkan Grogol, Pluit, hingga Slipi. Saat meninjau langsung progres konstruksi terintegrasi rancang-bangun tersebut, Pramono menyebut pengerjaan telah berjalan sesuai dengan target.

"Flyover Latumenten ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Karena di sini, pagi, siang, maupun sore, kemacetannya sangat tinggi. Maka ketika diusulkan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama," ujar Pramono Anung di lokasi, Kamis (2/7).

Target Rampung Desember 2026 dan Detail Konstruksi Saat ini, progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut telah menyentuh angka 55,2 persen. Dengan sisa waktu pengerjaan sekitar lima bulan, Pemprov DKI optimis target fungsional dapat tercapai tepat waktu.

"Saya berharap proyek ini selesai tepat waktu, yakni pada 15 Desember 2026, sehingga lalu lintas di salah satu kawasan yang selama ini paling banyak dikeluhkan bisa menjadi lebih lancar," tambah Pramono.

Secara teknis, Flyover Latumenten dibangun dengan kapasitas dua lajur kendaraan umum dan satu lajur khusus busway di masing-masing arah:

- Arah Slipi: Memiliki panjang 435 meter dengan lebar 11 meter.

- Arah Grogol: Memiliki panjang 420 meter dengan lebar 11 meter.