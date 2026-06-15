Rem Mobil Tiba-Tiba Macet? Jangan Panik, Ini 6 Cara Mengatasinya sebelum Terlambat

JawaPos.com - Sistem pengereman merupakan salah satu komponen paling vital pada kendaraan. Ketika rem mengalami gangguan atau bahkan macet, risiko kecelakaan bisa meningkat karena mobil tidak dapat dikendalikan secara optimal.

Karena itu, masalah rem yang macet tidak boleh diabaikan. Jika gejala mulai muncul, seperti roda terasa tertahan, mobil sulit bergerak, atau rem tidak kembali normal setelah digunakan, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya seperti dirangkum dari laman Ibid Astra!

1. Gerakkan Mobil Secara Perlahan Salah satu langkah awal yang bisa dicoba adalah menggerakkan mobil maju dan mundur secara perlahan. Saat melakukannya, injak dan lepaskan pedal rem beberapa kali untuk membantu melepaskan komponen rem yang mungkin tersangkut atau menempel.

Namun, jangan memaksakan cara ini terlalu lama. Jika mulai tercium bau hangus atau aroma seperti benda terbakar, segera hentikan karena bisa jadi kampas rem mengalami gesekan berlebih dan berisiko rusak.

2. Bersihkan atau Ganti Kampas Rem Kampas rem yang kotor sering menjadi penyebab sistem pengereman tidak bekerja dengan baik. Debu, lumpur, atau kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pergerakan komponen rem sehingga memicu kemacetan.