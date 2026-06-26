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Ryandi Zahdomo
Jumat, 26 Juni 2026 | 13.24 WIB

Warga Binaan Lapas Salemba Beternak Ratusan Ayam Petelur, jadi Bekal Saat Bebas

Kakanwil Ditjenpas DK Jakarta Wachid Wibowo memanen telur ayam milik warga binaan Lapas Kelas IIA Salemba, Kamis (25/6). (Istimewa) - Image

Kakanwil Ditjenpas DK Jakarta Wachid Wibowo memanen telur ayam milik warga binaan Lapas Kelas IIA Salemba, Kamis (25/6). (Istimewa)

JawaPos.com - Riuh suara ayam beberapa waktu belakangan mewarnai suasana di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba.

Ratusan ayam jenis petelur itu diternakkan oleh para warga binaan di Lapas Salemba beberapa waktu belakangan.

Kamis (25/6) lalu Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan DK Jakarta, Wachid Wibowo, mendatangi lapas tersebut untuk panen telur ayam bersama jajaran lapas.

Saat ini, warga binaan Lapas Kelas IIA Salemba mengelola sedikitnya 300 ekor ayam petelur di dalam kandang.

Produktivitas peternakan mini di balik jeruji besi ini terbilang menjanjikan karena sudah menyentuh angka sekitar 50 persen.

Program ini dirancang sebagai bekal keterampilan praktis bagi para warga binaan selama menjalani masa hukuman di lapas.

Diharapkan, keahlian beternak ini bisa menjadi modal berharga saat mereka bebas dan kembali ke masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wachid mengapresiasi jajarannya di Lapas Salemba atas inovasi yang dinilai berdampak langsung ini.

"Saya mengapresiasi jajaran Lapas Kelas IIA Salemba yang terus berinovasi dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan," ujarnya.

Wachid menambahkan, kegiatan peternakan ini adalah contoh nyata pembinaan yang produktif dan berkelanjutan.

Editor: Bayu Putra
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