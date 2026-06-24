Polisi periksa PLN soal Tewasnya Siswi SMAN 6 akibat Kabel Menjuntai

JawaPos.com - Kepolisian memeriksa petugas PLN atas kasus kecelakaan yang mengakibatkan siswi SMAN 6 Jakarta meninggal dunia akibat kendaraan yang ditumpangi tersangkut kabel menjuntai di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Penyidik Unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan sudah bersurat kepada PLN untuk dimintai keterangan bagaimana ada kabel di situ," kata Kasi Humas AKP Joko Adi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6).
Joko mengatakan penyidik telah meminta keterangan dari dua saksi, yakni sopir dan penumpang bus sekolah saat peristiwa pada Kamis (18/6) itu.
Kemudian, pihaknya juga berencana untuk meminta keterangan keluarga, namun masih menyesuaikan waktu yang tepat.
"Untuk pihak saksi keluarga sementara belum bisa dimintai keterangan karena mungkin masih suasana duka," ucapnya.
Peristiwa nahas itu terjadi pada Kamis (18/6) sekira pukul 05.30 WIB, saat sepeda motor yang ditumpangi korban melintas di lokasi kejadian.
Setang motor tersebut diduga tersangkut kabel yang melintang dan menjorok ke badan jalan sehingga kendaraan oleng dan pengendaranya terjatuh.
Kemudian, korban terjatuh dan terlindas oleh bus sekolah yang sedang melintas.
Untuk sementata, bus sekolah diamankan oleh unit laka lantas Polres Metro Jaksel dan korban dibawa ke rumah sakit terdekat.
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