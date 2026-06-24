Polusi Udara Ikut Andil Dalam Ribuan Angka Kematian Per Tahun di Jakarta, Akar Rumput Didorong Aktif Perbaiki Kualitas Udara

Suasana gedung bertingkat diselimuti polusi udara di Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com – Polusi udara masih menjadi persoalan yang sulit diatasi di Jakarta. Meski berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah, kualitas udara ibu kota kerap berada dalam kategori tidak sehat dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Menurut WHO dalam laman resmi mereka, polusi udara, terutama partikel halus PM2.5, menjadi ancaman kesehatan utama di kota-kota seperti Jakarta.
PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk hingga ke paru-paru dan aliran darah, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, stroke, penyakit jantung, hingga kematian dini. WHO sendiri menjadikan PM2.5 sebagai salah satu indikator utama kualitas udara perkotaan.
Dari sisi kesehatan, menurut jurnal dari Multidisciplinary Digital Publishing Institute, polusi udara berkontribusi terhadap lebih dari 10 ribu kematian setiap tahun.
Jurnal yang sama juga mencatat bahwa buruknya kualitas udara ikut andil dalam lebih dari 5 ribu kasus rawat inap, serta ribuan gangguan kesehatan pada anak-anak.
Di tengah banyaknya sumber pencemaran, mulai dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, hingga pembakaran sampah, keterlibatan warga dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat upaya perbaikan kualitas udara.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Forum Udara Warga bertajuk Udara Kita, Suara Kita yang digelar di kawasan Tebet Eco Park, Jakarta, Minggu (21/6) lalu.
Forum tersebut mempertemukan berbagai komunitas warga untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi terhadap persoalan polusi udara yang mereka hadapi sehari-hari.
Kepala Sub-kelompok Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rahmawat, menilai partisipasi masyarakat dalam forum tersebut memiliki peran penting dalam upaya pengendalian pencemaran udara.
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