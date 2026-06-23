Uang kembali Utuh, Turis Asing yang Telantar di Kalideres Akhirnya Bisa ke Lombok

JawaPos.com - Impian seorang warga negara asing (WNA) asal Uzbekistan, Sirqjiddin, 39, untuk menikmati liburan di Lombok hampir saja sirna. Ia menjadi korban penipuan modus taksi gelap dan terminal bayangan saat baru saja menginjakkan kaki di Jakarta.

Beruntung, aksi cepat tanggap dari Unit Reskrim Polsek Kalideres berhasil menyelamatkan perjalanannya dan mengembalikan seluruh kerugian materi yang dialaminya.

Peristiwa bermula saat Sirqjiddin tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat dini hari (19/6). Berniat melanjutkan perjalanan ke Lombok, ia justru digiring oleh oknum pengemudi taksi gelap menuju sebuah terminal bayangan di kawasan Jalan Kayu Besar, Kalideres, Jakarta Barat.

Di lokasi tersebut, korban dipaksa membeli tiket bus dengan harga selangit mencapai Rp1.200.000, ditambah biaya transportasi ekstra sebesar Rp200.000.

Sopir taksi gelap tersebut berjanji akan menjemput Sirqjiddin di hotel tempatnya beristirahat untuk diantar ke lokasi keberangkatan. Namun, setelah ditunggu berjam-jam, sang sopir tidak pernah muncul dan menghilang tanpa kabar.

Dalam kondisi linglung, tidak paham bahasa, dan asing dengan situasi sekitar, Sirqjiddin memberanikan diri mendatangi Polsek Kalideres untuk meminta perlindungan.

Menerima laporan darurat dari turis asing tersebut, Tim Buser Reskrim Polsek Kalideres yang dipimpin AKP Rachmad Wibowo dan IPTU A. Iman Fathurahman langsung bergerak cepat menuju lokasi loket tiket yang dimaksud.

Melalui pendekatan yang persuasif, petugas langsung melakukan klarifikasi dengan pemilik loket bus. Hasilnya, pihak pengelola loket bersedia mengembalikan seluruh uang milik Sirqjiddin secara utuh tanpa potongan.