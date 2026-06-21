HUT Jakarta 499: Gratis Transportasi dan Wisata untuk Semua WNI!

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membebaskan biaya transportasi umum dan destinasi wisata di Jakarta dalam tiga hari.

Program ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali, selama periode yang ditentukan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan ketentuan program gratis transportasi dan wisata dalam rangka HUT ke-499 Jakarta.

Awalnya kebijakan ini khusus untuk pemegang KTP DKI Jakarta, tapi kini diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia.

"Untuk tanggal 22, 27, 28 (Juni) baik itu transportasi umum maupun fasilitas wisata yang dimiliki Jakarta.

Tidak hanya berlaku bagi KTP Jakarta tetapi bagi KTP Republik Indonesia," ujar Pramono kepada wartawan, Minggu (21/6).

Pramono menyebutkan perubahan ini dilakukan setelah mendapat masukan dari masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini.

"Setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, terutama yang pengen memanfaatkan itu rata-rata dari luar Jakarta," ujarnya.

Selain menggratiskan transportasi dan destinasi wisata, Pemprov DKI juga menyiapkan kalender agenda budaya dan pariwisata untuk satu tahun ke depan.