Siswi SMAN 6 Jakarta Tewas Terlindas Bus Sekolah usai Motor Tersangkut Kabel Menjuntai

ILUSTRASI. Sejumlah petugas dari Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat membersihkan potongan kabel utilitas di Jalan Peta Barat, Jakarta, Selasa (05/05/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com – Seorang siswi SMAN 6 Jakarta berinisial KAEP tewas setelah terjatuh dari sepeda motor yang ditumpanginya dan terlindas bus sekolah di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/6) pagi. Kecelakaan diduga karena setang motor yang tersangkut kabel menjuntai di pinggir jalan.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.10 WIB saat sepeda motor Honda PCX yang dikendarai pria berinisial DJ melintas di lokasi.
"Jadi naik motor ternyata setir kanan itu nyangkut di kabel. Ada kabel gantung di tiang listrik. Kemudian motor setir kanan itu nyangkut, akhirnya kan ngerem sepeda motor, kemudian terjatuhlah ke kanan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (19/6).
Akibat insiden tersebut, pengemudi motor terjatuh ke sisi kanan jalan, sedangkan penumpangnya yang merupakan korban terpental ke sisi kiri.
Pada saat bersamaan, sebuah bus sekolah melintas di lokasi kejadian. Korban yang terjatuh ke kiri kemudian terlindas bus dan meninggal dunia di tempat.
"Yang meninggal yang dibonceng," ungkap Joko.
Sementara itu, pengendara motor mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit.
Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Penanganan kasus dilakukan oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan.
Menurut Joko, pengemudi bus sekolah telah diamankan dan dimintai keterangan oleh penyidik Satlantas.
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