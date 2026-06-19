Pengemudi Kelelahan Jadi Penyebab Kecelakaan, Teknologi Kini Bisa Memberi Peringatan Dini

Ilustrasi penggunaan sistem telematika Isuzu Link guna membantu pelanggan memantau kondisi armada. (Istimewa)
JawaPos.com - Keselamatan berkendara tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan, tetapi juga pengawasan operasional yang baik.
Di tengah meningkatnya aktivitas transportasi dan logistik, pemanfaatan teknologi telematika menjadi salah satu solusi untuk membantu perusahaan memantau armada, mengurangi risiko kecelakaan, serta menjaga efisiensi operasional sehari-hari.
PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menilai teknologi digital memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung operasional kendaraan niaga.
Karena itu, perusahaan mendorong pemanfaatan aplikasi MyIsuzuID yang terintegrasi dengan sistem telematika Isuzu Link guna membantu pelanggan memantau kondisi armada secara lebih mudah dan terukur.
Menurut Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, keselamatan berkendara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis transportasi dan logistik.
"Selain kondisi kendaraan yang prima, pemantauan operasional secara berkala juga menjadi bagian penting untuk mengurangi potensi risiko di jalan," ujar Rian, Jumat (19/6) di Jakarta.
Menurutnya, melalui aplikasi MyIsuzuID, pengguna dapat mengakses berbagai layanan pendukung, mulai dari informasi lokasi Bengkel Mitra Isuzu (BMI), dealer resmi, hingga toko suku cadang.
Seluruh informasi tersebut terintegrasi dengan peta digital sehingga memudahkan pengguna saat membutuhkan bantuan di perjalanan.
Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan Isuzu Link, sebuah sistem telematika yang memungkinkan pemilik armada memantau aktivitas kendaraan secara real-time.
Informasi yang ditampilkan tidak hanya terkait posisi kendaraan, tetapi juga mencakup kondisi operasional dan perilaku berkendara pengemudi.
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