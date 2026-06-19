Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Jumat, 19 Juni 2026 | 17.01 WIB

Hari Bhayangkara ke-80, Polres Bogor Ajak 80 Anak Yatim Belanja Perlengkapan Sekolah dan Nonton Bareng

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto saat menemani anak yatim belanja perlengkapan sekolah. (Polres Bogor) - Image

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto saat menemani anak yatim belanja perlengkapan sekolah. (Polres Bogor)

JawaPos.com - Perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Bogor menghadirkan momen berbeda yang penuh kehangatan dan makna. Polres Bogor mengajak 80 anak yatim piatu berbelanja perlengkapan sekolah dan menikmati berbagai aktivitas rekreasi bersama di Cibinong City Mall (CCM), Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda bakti sosial biasa. Polres Bogor ingin menghadirkan pengalaman yang berkesan sekaligus memberikan dukungan moral bagi anak-anak yang tengah mempersiapkan diri menyambut tahun ajaran baru.

Sejak pagi hari, puluhan anak yatim telah berkumpul di Mako Polres Bogor. Dengan wajah ceria dan penuh antusiasme, mereka bersiap mengikuti rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh jajaran kepolisian.

Suasana semakin meriah saat anak-anak diberangkatkan menuju Cibinong City Mall menggunakan kendaraan dinas kepolisian. Rombongan berangkat dengan pengawalan yang terdiri atas dua unit truk dan satu unit bus milik Polres Bogor.

Setibanya di pusat perbelanjaan tersebut, anak-anak langsung disambut oleh para personel polisi dan polwan yang telah ditugaskan sebagai pendamping. Konsep pendampingan yang diterapkan dibuat secara khusus agar setiap anak mendapatkan perhatian penuh sepanjang kegiatan berlangsung.

Satu anak didampingi oleh satu anggota polisi atau polwan. Kehadiran para personel tersebut bukan hanya sebagai pengawal, tetapi juga menjadi sosok yang menemani, mendengarkan, dan berbagi kebahagiaan selama kegiatan berlangsung.

Momen yang paling dinanti adalah saat anak-anak diajak memasuki gerai Gramedia di dalam mal. Di tempat tersebut, mereka diberi kesempatan memilih sendiri berbagai kebutuhan sekolah yang akan digunakan pada tahun ajaran baru.

Anak-anak tampak antusias memilih buku tulis, alat tulis, tas sekolah, hingga buku-buku bacaan edukatif. Kebebasan memilih kebutuhan mereka sendiri menghadirkan kebahagiaan tersendiri yang terlihat dari senyum dan semangat yang terpancar sepanjang kegiatan.

Setelah selesai berbelanja perlengkapan sekolah, kegiatan berlanjut dengan agenda hiburan yang tidak kalah menarik. Polres Bogor mengajak seluruh peserta menuju bioskop untuk menikmati pengalaman menonton film bersama.

Suasana penuh keakraban terasa ketika anak-anak duduk berdampingan dengan para personel polisi dan polwan yang mendampingi mereka. Gelak tawa, sorakan kegembiraan, dan kebersamaan selama menonton film menjadi momen yang membekas bagi seluruh peserta.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Polda Riau Gelar Ajang Olahraga Sambut HUT Bhayangkara 80 - Image
Berita Daerah

Polda Riau Gelar Ajang Olahraga Sambut HUT Bhayangkara 80

Senin, 8 Juni 2026 | 15.20 WIB

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Polri Siap Peringati Hari Bhayangkara - Image
Nasional

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Polri Siap Peringati Hari Bhayangkara

Senin, 8 Juni 2026 | 15.10 WIB

Program Rumah ASRI Tahap II Dimulai, Polres Bogor Bedah 8 Rumah Lewat Dana Swadaya Anggota - Image
Jabodetabek

Program Rumah ASRI Tahap II Dimulai, Polres Bogor Bedah 8 Rumah Lewat Dana Swadaya Anggota

Kamis, 18 Juni 2026 | 19.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore