Hari Bhayangkara ke-80, Polres Bogor Ajak 80 Anak Yatim Belanja Perlengkapan Sekolah dan Nonton Bareng

JawaPos.com - Perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Bogor menghadirkan momen berbeda yang penuh kehangatan dan makna. Polres Bogor mengajak 80 anak yatim piatu berbelanja perlengkapan sekolah dan menikmati berbagai aktivitas rekreasi bersama di Cibinong City Mall (CCM), Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda bakti sosial biasa. Polres Bogor ingin menghadirkan pengalaman yang berkesan sekaligus memberikan dukungan moral bagi anak-anak yang tengah mempersiapkan diri menyambut tahun ajaran baru.

Sejak pagi hari, puluhan anak yatim telah berkumpul di Mako Polres Bogor. Dengan wajah ceria dan penuh antusiasme, mereka bersiap mengikuti rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh jajaran kepolisian.

Suasana semakin meriah saat anak-anak diberangkatkan menuju Cibinong City Mall menggunakan kendaraan dinas kepolisian. Rombongan berangkat dengan pengawalan yang terdiri atas dua unit truk dan satu unit bus milik Polres Bogor.

Setibanya di pusat perbelanjaan tersebut, anak-anak langsung disambut oleh para personel polisi dan polwan yang telah ditugaskan sebagai pendamping. Konsep pendampingan yang diterapkan dibuat secara khusus agar setiap anak mendapatkan perhatian penuh sepanjang kegiatan berlangsung.

Satu anak didampingi oleh satu anggota polisi atau polwan. Kehadiran para personel tersebut bukan hanya sebagai pengawal, tetapi juga menjadi sosok yang menemani, mendengarkan, dan berbagi kebahagiaan selama kegiatan berlangsung.

Momen yang paling dinanti adalah saat anak-anak diajak memasuki gerai Gramedia di dalam mal. Di tempat tersebut, mereka diberi kesempatan memilih sendiri berbagai kebutuhan sekolah yang akan digunakan pada tahun ajaran baru.

Anak-anak tampak antusias memilih buku tulis, alat tulis, tas sekolah, hingga buku-buku bacaan edukatif. Kebebasan memilih kebutuhan mereka sendiri menghadirkan kebahagiaan tersendiri yang terlihat dari senyum dan semangat yang terpancar sepanjang kegiatan.

Setelah selesai berbelanja perlengkapan sekolah, kegiatan berlanjut dengan agenda hiburan yang tidak kalah menarik. Polres Bogor mengajak seluruh peserta menuju bioskop untuk menikmati pengalaman menonton film bersama.