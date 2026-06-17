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Ryandi Zahdomo
Kamis, 18 Juni 2026 | 04.03 WIB

Ada Haul Akbar Ulama Betawi di Monas 19 Juni, Ini Daftar Pengalihan Arus dan Kantong Parkirnya!

Ilustrasi Monas. (Istimewa) - Image

Ilustrasi Monas. (Istimewa)

JawaPos.com - Kawasan Monumen Nasional (Monas) diprediksi akan dipadati lautan manusia pada akhir pekan ini. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bergerak cepat dengan menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas demi menjaga kenyamanan mobilitas masyarakat.

Langkah antisipasi ini dilakukan menyusul digelarnya agenda besar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi Tahun 2026. Acara religius tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat besok, 19 Juni 2026, mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB di Area Plaza Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat.

Sebanyak 88 personel berseragam akan diterjunkan langsung ke lapangan guna memandu para pengguna jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang mulai dari pengaturan rute, layanan angkutan umum, hingga titik parkir telah dipetakan dengan matang.

"Kami telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengganggu mobilitas masyarakat. Petugas juga akan bersiaga di sejumlah titik untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan memberikan informasi kepada pengguna jalan," kata Budi, Rabu (17/6).

Daftar Rute Alternatif di Sekitar Monas

Skema pengalihan arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional, khususnya di area Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara. Titik ini merupakan jalur utama bagi kendaraan yang datang dari arah barat (Tanah Abang) maupun utara (Kota) menuju ke arah timur (Senen).

Bagi Anda yang berencana melintasi kawasan pusat Jakarta pada Jumat sore, berikut adalah rute alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari kemacetan:

- Rute Harmoni menuju Bundaran HI: Lewat Jalan Majapahit – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan M.H. Thamrin.

- Rute Harmoni menuju Tugu Tani: Lewat Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Taman Pejambon – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan M.I. Ridwan Rais.

- Rute Harmoni menuju Stasiun Gambir: Lewat Jalan Majapahit – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan M.H. Thamrin – Jalan Kebon Sirih – Jalan M.I. Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur.

Editor: Bintang Pradewo
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