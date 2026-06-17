Gandeng Habib Syech, Pemprov DKI Gelar Haul Akbar Ulama Betawi 19 Juni di Monas

JawaPos.com - Menyambut HUT Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebuah perhelatan religi akbar. Mengusung tema "Memperkuat Harmoni Keagamaan di Tengah Keberagaman, Transformasi Jakarta Menuju Kota Global", Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi pada Jumat (19/6).

Acara ini dirancang sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh agama yang telah berjasa besar dalam dakwah, pendidikan, serta pembangunan sosial di Jakarta. Menariknya, perhelatan ini memadukan nilai spiritualitas lokal dengan visi masa depan Jakarta.

Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menegaskan bahwa momen ini memiliki arti yang sangat penting bagi warga Jakarta.

"Dengan tema yang diusung, kita ingin menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan transformasi menuju kota global harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur spiritualitas dan kearifan lokal Betawi," ujarnya, Selasa (16/6).

Gerakan Bersih-Bersih 11.000 Tempat Ibadah dan Ziarah Serentak Rangkaian acara keagamaan ini akan dimulai sejak pagi hari. Pada pukul 07.00 hingga 09.00 WIB, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta akan mengoordinasikan Gerakan Bersih-Bersih Masjid dan Musholla secara massal. Aksi ini menargetkan sekitar 4.443 masjid dan 6.657 musholla di seluruh penjuru Jakarta.

Setelah aksi bersih-bersih, agenda berlanjut dengan ziarah serentak ke makam para ulama dan habaib Betawi. Aktivitas ziarah ini meliputi pembersihan area makam, pembacaan tahlil, serta prosesi tabur bunga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dijadwalkan berziarah ke makam Guru Marzuqi Cipinang Muara selepas melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Al Marzuqiyah. Sementara itu, Wakil Gubernur Rano Karno akan berziarah ke makam Guru Mughni Kuningan pada pagi hari pukul 08.00 WIB.

Tidak hanya di tingkat provinsi, para walikota, bupati, camat, hingga lurah juga akan memimpin ziarah di wilayah masing-masing. Total ada 137 lokasi ziarah yang dikoordinasikan oleh camat dan lurah setempat dengan didampingi para ulama lokal.