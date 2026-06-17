Puluhan ASN Tangsel Belajar AI, Layanan Publik Makin Cepat

JawaPos.com - Sebagai bagian dari optimalisasi transformasi digital, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menggembleng puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) belajar artificial intelligence (AI).

Lewat workshop yang dimulai pada Senin (15/6), pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan diajari kompetensi AI.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyadari bahwa Pemkot Tangsel saat ini aktif memperkuat kapasitas ASN. Dia ingin ASN di Tangsel adaptif dan kompetitif di tengah disrupsi digital.

Karena itu, ASN tidak hanya diberi pemahaman tentang AI, tapi juga dilatih agar bisa memaksimalkan AI di tugas mereka.

Melalui workshop bertajuk AI Empowerment for Government: Breaking the Limits, Mengakselerasi Kinerja ASN Masa Kini dengan Artificial Intelligence, Pemkot Tangsel menghadirkan pakar teknologi informasi ternama, Prof. Onno W. Purbo. Dia hadir langsung untuk menjelaskan ilmu terbaru tentang AI.

”Sekarang dunia sudah berubah, teknologi juga berkembang sangat cepat. Jadi, kita yang juga harus berubah dan menyesuaikan diri. Maka dari itu, Pak Wali (Kota Tangsel Benyamin Davnie) minta seluruh ASN dari semua OPD bisa memahami dan memanfaatkan kecerdasan buatan secara tepat,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB Asep Nurdin dikutip Rabu (17/6).

Asep menyampaikan bahwa transformasi teknologi yang masif saat ini memaksa sektor birokrasi menanggalkan cara-cara konvensional. Pemda seperti Pemkot Tangsel dituntut merespons ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap efisiensi layanan.

Karena itu, instansi ini kini sudah memiliki peta jalan implementasi kecerdasan buatan.

"Pak Wali Kota berpesan bahwa AI bukan lagi pilihan masa depan, melainkan kebutuhan mendesak hari ini. Selain itu, peran Diskominfo bukan hanya menyediakan infrastruktur siber, tapi juga memastikan ada lompatan budaya kerja (cultural shift) di birokrasi kita," ujarnya.