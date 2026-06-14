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Ryandi Zahdomo
Minggu, 14 Juni 2026 | 18.41 WIB

Jakarta Gelap Gulita Semalam: Hemat Listrik Ratusan Juta dan Pangkas 60 Ton Emisi!

Suasana pemadaman listrik di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Suasana pemadaman listrik di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Langit Jakarta tampak berbeda pada Sabtu malam (13/6). Selama satu jam penuh, lampu-lampu di sejumlah ikon kota dan gedung pencakar langit dipadamkan secara serentak.

Pemadaman lampu ini merupakan bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Di

Meski hanya berlangsung selama 60 menit, sejak pukul 20.30–21.30 WIB, aksi pemadaman lampu serentak ini berhasil menekan emisi karbon hingga 60,14 ton CO2e. Tidak hanya itu, Jakarta juga sukses menghemat konsumsi listrik sebesar 75,18 MWh, serta memangkas biaya penggunaan listrik hingga mencapai Rp108.693.752.

Deretan Ikon Ibu Kota yang Kompak "Gelap-Gelapan"

Lalu, kawasan mana saja yang ikut berpartisipasi? Pemprov DKI Jakarta memusatkan aksi ini di sejumlah titik strategis dan simbol penting ibu kota. Jika Anda melintas pada jam tersebut, Anda akan melihat pemandangan langka di mana pusat-pusat keramaian Jakarta tampak redup.

Berikut adalah daftar lokasi ikonik yang memadamkan lampunya:

- Monumen Nasional (Monas)

- Patung Arjuna Wiwaha

- Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI)

- Patung Pemuda dan Patung Jenderal Sudirman

Editor: Kuswandi
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