Penerimaan Murid Baru DKI Jadi Mudah dan Transparan Lewat SPMB Online

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin penerimaan murid baru untuk semua jenjang berlangsung secara transparan dan tanpa diskriminasi.

Jaminan tersebut diberikan dengan mengandalkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online yang objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

”Seluruh proses dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, tidak membedakan suku, ras, gender, status sosial ekonomi, maupun latar belakang,” ungkap Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko dalam keterangan resmi pada Sabtu (13/6).

Sarjoko memastikan bahwa seluruh tahapan SPMB untuk tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan secara online atau dalam jaringan (daring).

Tujuannya tidak lain untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan efektif, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Agar tidak muncul persoalan selama proses penerimaan murid baru berlangsung, Pemprov DKI bekerja sama dengan SCALA by Metranet. Mereka digandeng demi memastikan proses penerimaan murid baru tahun ini berlangsung cepat, transparan, dan akurat.

Salah satu yang diantisipasi adalah tingginya jumlah pendaftar dalam waktu bersamaan. Kondisi itu kerap memunculkan masalah seperti masyarakat kesulitan mengakses laman pendaftaran.

Untuk itu, pemerintah dan institusi pendidikan di daerah harus menggunakan sistem stabil dan mampu mengintegrasikan seluruh tahapan seleksi dalam satu platform.

”Pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan murid baru tidak lagi menjadi kebutuhan tambahan, melainkan fondasi penting untuk menghadirkan layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ungkap Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf.