Tragis! Anak 9 Tahun di Jasinga Bogor Meninggal Usai Diserang Rombongan Anjing Pemburu Babi

JawaPos.com - Peristiwa tragis menimpa seorang anak berusia 9 tahun, MAS, di Kabupaten Bogor. Korban meregang nyawa setelah diduga diserang secara brutal oleh sekelompok anjing pemburu di area persawahan Desa Sipak, Kecamatan Jasinga.

Insiden memilukan ini terjadi pada Minggu (7/6), sekitar pukul 11.00 WIB. Saat ini, jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Moh Noh Nur Leuwiliang untuk menjalani proses autopsi.

Kronologi peristiwa ini bermula saat korban yang merupakan warga Kampung Tipar, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, sedang bermain di sekitar lokasi kejadian. Korban diketahui tengah asyik berjalan menyusuri aliran sungai irigasi sebelum dilewati kawanan anjing tersebut.

Dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Sekretaris Desa Sipak Firdaus membenarkan adanya kejadian mengerikan yang menewaskan bocah malang tersebut.

"Korban ditemukan di area persawahan dekat sungai irigasi, kondisinya sudah penuh luka," ujar Firdaus dikutip Senin (8/6).

Warga Ketakutan, Puluhan Anjing Masih Berkeliaran Berdasarkan kesaksian di lokasi, serangan terjadi begitu cepat. Saksi mata di sekitar area persawahan sempat berusaha menolong, namun jumlah anjing yang banyak membuat warga gentar dan langsung mencari bantuan.

"Korban diserang sekitar 4 ekor anjing, warga yang melihat kejadian tidak bisa mengusir anjing-anjing tersebut, sehingga meminta bantuan warga lainnya," jelas Firdaus.

Anjing-anjing yang menyerang korban ternyata merupakan bagian dari rombongan berburu babi hutan. Kawanan hewan tersebut dibawa oleh sekelompok orang luar daerah yang datang menggunakan mobil ke wilayah Jasinga.