Operasi Patuh Jaya Urung Terlaksana, Ditlantas Polda Metro Jaya Tetap Lakukan Penegakan Hukum di Jalan Umum

JawaPos.com - Pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 memang urung terlaksana mulai hari ini (8/6), namun Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di jalan umum tetap dilakukan.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Komarudin memastikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia menyampaikan bahwa kegiatan penertiban dan penegakan hukum oleh polisi lalu lintas (polantas) berjalan seperti biasanya.

”Giat rutin berjalan seperti biasa. Masyarakat agar tetap patuh terhadap aturan berlalu lintas untuk kepentingan bersama,” kata dia saat ditanyai oleh awak media.

Ada pun kegiatan yang dilakukan oleh petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya termasuk tindakan preemtif, preventif, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Komarudin, kegiatan tersebut sudah biasa dilaksanakan oleh petugas sehari-hari.

Selain itu, Komarudin menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum tetap dilakukan oleh anak buahnya. Baik lewat sistem tilang elektronik atau ETLE maupun tindakan langsung terhadap pelanggaran aturan lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

”Penegakkan hukum seperti ETLE statis maupun mobile, teguran simpatik, tilang bagi pelanggaran yang berpotensi ancaman terhadap keselamatan,” tegasnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026, Komarudin menyatakan bahwa agenda itu pasti dilakukan. Namun, pihaknya menunggu keputusan dari Korlantas Polri. Mengingat, saat ini seluruh personel kepolisian fokus pada rangkaian acara menuju peringatan Hari Bhayangkara.

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Operasi Patuh mulai 8-21 Juni batal terselenggara. Korlantas Polri memutuskan untuk menunda pelaksanaan kegiatan tersebut di seluruh Indonesia. Kini mereka fokus pada rangkaian agenda menuju peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli nanti.

”Kami tunda (pelaksanaan Operasi Patuh 2026), Polri konsen (ke peringatan) Hari Bhayangkara,” ungkap Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat dikonfirmasi.