Operasi Patuh Jaya Urung Terlaksana, Ditlantas Polda Metro Jaya Tetap Lakukan Penegakan Hukum di Jalan Umum

Operasi Patuh Jaya di kawasan Jakarta Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 memang urung terlaksana mulai hari ini (8/6), namun Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di jalan umum tetap dilakukan.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Komarudin memastikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia menyampaikan bahwa kegiatan penertiban dan penegakan hukum oleh polisi lalu lintas (polantas) berjalan seperti biasanya.
”Giat rutin berjalan seperti biasa. Masyarakat agar tetap patuh terhadap aturan berlalu lintas untuk kepentingan bersama,” kata dia saat ditanyai oleh awak media.
Ada pun kegiatan yang dilakukan oleh petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya termasuk tindakan preemtif, preventif, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Komarudin, kegiatan tersebut sudah biasa dilaksanakan oleh petugas sehari-hari.
Selain itu, Komarudin menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum tetap dilakukan oleh anak buahnya. Baik lewat sistem tilang elektronik atau ETLE maupun tindakan langsung terhadap pelanggaran aturan lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
”Penegakkan hukum seperti ETLE statis maupun mobile, teguran simpatik, tilang bagi pelanggaran yang berpotensi ancaman terhadap keselamatan,” tegasnya.
Berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026, Komarudin menyatakan bahwa agenda itu pasti dilakukan. Namun, pihaknya menunggu keputusan dari Korlantas Polri. Mengingat, saat ini seluruh personel kepolisian fokus pada rangkaian acara menuju peringatan Hari Bhayangkara.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo Selasa, 9 Juni 2026: Karier Stabil, Keuangan Meningkat, dan Cinta Penuh Warna
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Operasi Patuh mulai 8-21 Juni batal terselenggara. Korlantas Polri memutuskan untuk menunda pelaksanaan kegiatan tersebut di seluruh Indonesia. Kini mereka fokus pada rangkaian agenda menuju peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli nanti.
”Kami tunda (pelaksanaan Operasi Patuh 2026), Polri konsen (ke peringatan) Hari Bhayangkara,” ungkap Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat dikonfirmasi.
Sejauh ini, belum disampaikan secara pasti jadwal baru pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tersebut. Namun, operasi terpusat itu sudah menjadi agenda yang pasti dilaksanakan oleh Korlantas Polri. Tujuannya untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"