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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 19 Juni 2026 | 23.18 WIB

Bukan Sekadar Tren, Sepeda Listrik Mulai Jadi Solusi Transportasi Masa Kini

Sepeda listrik besutan United bike yang dipamerkan di PRJ 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Sepeda listrik besutan United bike yang dipamerkan di PRJ 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perkembangan mobilitas perkotaan tidak lagi hanya mengandalkan kendaraan bermotor. Dalam beberapa tahun terakhir, sepeda dan sepeda listrik mulai mendapatkan perhatian lebih sebagai alternatif transportasi yang praktis, ekonomis, sekaligus ramah lingkungan.

Tren tersebut terlihat dalam gelaran Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026, di mana berbagai produsen menghadirkan beragam pilihan sepeda dan sepeda listrik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda perkotaan, hingga sepeda listrik dengan berbagai karakter penggunaan ditampilkan sepanjang pameran berlangsung.

Meningkatnya minat terhadap sepeda listrik tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang lebih efisien untuk perjalanan jarak dekat hingga menengah.

Kehadiran kendaraan ini dinilai mampu menjadi solusi mobilitas harian tanpa harus bergantung pada konsumsi bahan bakar minyak.

Selain itu, sepeda listrik juga menawarkan biaya operasional yang relatif rendah serta kemudahan penggunaan, terutama bagi masyarakat yang ingin mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk aktivitas sehari-hari seperti berangkat kerja, berbelanja, maupun beraktivitas di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Di sisi lain, sepeda konvensional tetap memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Selain menjadi sarana transportasi, sepeda juga semakin identik dengan gaya hidup sehat yang menggabungkan aktivitas fisik dan mobilitas dalam satu waktu.

Dalam pameran Jakarta Fair 2026, sejumlah model dengan desain yang beragam turut ditampilkan untuk menjangkau berbagai segmen pengguna, mulai dari anak-anak, remaja, hingga keluarga.

Beberapa koleksi bahkan hadir dengan desain tematik yang menyasar kebutuhan gaya hidup dan personalisasi pengguna.

Direktur Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, menilai Jakarta Fair menjadi salah satu momentum penting untuk melihat perkembangan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berubah.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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