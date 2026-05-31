Malam ini Diprediksi jadi Puncak Arus Balik Libur Idul Adha 2026, Skema Contra Flow Disiapkan!

Contra flow diberlakukan untuk mengurai arus balik Idul Adha 1447 H yang diprediksi puncaknya malam ini, Minggu (31/5).
JawaPos.com - Ratusan ribu kendaraan tercatat meninggalkan wilayah Jabotabek selama periode libur panjang Hari Raya Iduladha 1447H. Lonjakan volume lalu lintas ini dipicu oleh momen long weekend yang berdekatan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 821.849 kendaraan keluar dari wilayah Jabotabek pada H-1 hingga H+3 Iduladha, atau tepatnya pada periode Selasa-Sabtu (26-30 Mei 2026). Angka ini melonjak 11,15% dibandingkan dengan lalu lintas normal yang biasanya hanya berkisar 739.417 kendaraan.
Menurut data Jasa Marga, arus lalu lintas keluar Jabotabek terdistribusi ke tiga arah utama. Mayoritas pengendara memilih menuju arah Timur melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Cipularang.
Berikut rincian lengkap distribusi kendaraan dari empat Gerbang Tol (GT) Utama:
- Arah Timur (Trans Jawa & Bandung): Sebanyak 381.379 kendaraan (46,4%). Rinciannya, 188.441 kendaraan menuju Trans Jawa via GT Cikampek Utama (naik 29,81%) dan 192.938 kendaraan menuju Bandung via GT Kalihurip Utama (naik 18,44%).
- Arah Barat (Merak): Sebanyak 234.187 kendaraan (28,5%) melintas via GT Cikupa. Angka ini justru lebih rendah 5,15% dari lalin normal.
- Arah Selatan (Puncak): Sebanyak 206.283 kendaraan (25,1%) bergerak menuju tempat wisata Puncak via GT Ciawi (naik 11,84%).
Khusus pada H+3 Iduladha atau Sabtu (30/05), volume lalu lintas harian yang keluar Jabotabek masih tinggi, yakni mencapai 184.977 kendaraan atau naik 9,45% dari normal.
Melihat tren pergerakan masyarakat, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menjelaskan bahwa tingginya angka pergerakan keluar Jakarta terjadi akibat rangkaian libur nasional yang berurutan.
