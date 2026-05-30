Arus Balik Idul Adha 2026 ke Jabodetabek Masih Tinggi, Tol Cikunir Naik 56 Persen

JawaPos.com - Menjelang berakhirnya libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah/2026, arus balik menuju Jabodetabek masih mendominasi sejumlah ruas tol wilayah Metropolitan. PT Jasa Marga mencatat lonjakan volume kendaraan terutama dari arah Jawa Barat, kawasan Puncak Bogor, hingga Merak menuju Jakarta pada Jumat, 29 Mei 2026.

Peningkatan paling signifikan terjadi di Gerbang Tol (GT) Cikunir 6 yang mencatat kenaikan kendaraan hingga 56,78 persen dibanding kondisi normal. Secara keseluruhan, sebanyak 98.231 kendaraan kembali menuju Jabodetabek melalui GT Cikupa arah Jakarta, GT Ciawi 2, dan GT Cikunir 6.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, mengatakan arus balik masih menjadi pergerakan dominan pada akhir periode libur panjang Idul Adha tahun ini.

“Arus kendaraan kembali menuju Jabodetabek masih mendominasi pergerakan lalu lintas di sejumlah ruas tol wilayah Metropolitan,” ujar Widiyatmiko, Sabtu (30/5).

Data Jasa Marga menunjukkan total kendaraan yang masuk ke Jabodetabek meningkat 11,42 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 88.165 kendaraan.

GT Cikunir 6 menjadi titik dengan lonjakan tertinggi. Sebanyak 12.053 kendaraan melintas melalui gerbang tol tersebut atau meningkat 56,78 persen dibanding kondisi normal sebanyak 7.688 kendaraan.

Sementara itu, GT Ciawi 2 mencatat sebanyak 38.127 kendaraan atau naik 11,39 persen dibanding volume normal sebanyak 34.228 kendaraan. Adapun kendaraan dari arah Merak menuju Jakarta melalui GT Cikupa arah Jakarta tercatat sebanyak 48.051 kendaraan atau meningkat 3,90 persen dibanding kondisi normal sebanyak 46.249 kendaraan.