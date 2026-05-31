Antisipasi Macet, Tol Trans Jawa Siagakan Armada 24 Jam Selama Liburan

Ilustrasi Gerbang Tol Kalikangkung, salah satu jalur mudik tol Trans Jawa arah Timur. (Jasa Marga)
JawaPos.com - Menghadapi musim libur panjang Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila 2026, lonjakan volume kendaraan di jalan tol sudah pasti tidak terhindarkan.
Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk berlibur atau pulang kampung membuat arus lalu lintas diprediksi akan meningkat tajam.
Untuk mengantisipasi kemacetan parah, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) langsung bergerak cepat. Mereka memastikan seluruh layanan operasional di sepanjang ruas Jalan Tol Trans Jawa siap melayani pengguna jalan dengan optimal, aman, dan nyaman.
Langkah antisipatif ini mencakup optimalisasi layanan transaksi di gerbang tol, kesiapan petugas di lapangan, hingga penyiagaan armada darurat. Semua fasilitas tersebut disiapkan demi menjamin kelancaran pergerakan masyarakat yang menuju berbagai destinasi wisata maupun antarkota.
Komitmen penuh ini ditegaskan langsung oleh manajemen perusahaan. Pihak JTT menyadari bahwa periode libur panjang yang berdekatan pada pekan ini berpotensi memicu pergerakan kendaraan dalam jumlah besar secara bersamaan.
Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menyampaikan bahwa JTT berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan selama periode libur panjang yang berpotensi meningkatkan pergerakan kendaraan menuju berbagai destinasi wisata, pusat kegiatan masyarakat, maupun perjalanan antarkota.
"Seiring dengan adanya beberapa periode libur yang berdekatan pada minggu ini, JTT memastikan seluruh layanan operasional tetap berjalan dengan baik. Kami telah menyiapkan layanan transaksi, lalu lintas, informasi, serta petugas dan armada operasional untuk mendukung kelancaran perjalanan pengguna jalan selama periode libur panjang Waisak dan Hari Lahir Pancasila," ujar Ria.
Salah satu titik krusial yang menjadi fokus utama JTT adalah area gerbang tol. Untuk mencegah terjadinya antrean panjang yang mengular, JTT memastikan kesiapan gardu transaksi di sejumlah titik utama yang diprediksi akan mengalami lonjakan volume kendaraan.
Fokus pengamanan ini tersebar di beberapa jalur padat. Di antaranya adalah Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek, Palimanan–Kanci, Batang–Semarang, Semarang ABC, hingga ruas tol Surabaya–Gempol.
Pengoperasian gardu transaksi di titik-titik tersebut akan dilakukan secara maksimal. Petugas di lapangan juga akan menerapkan sistem pelayanan yang situasional, menyesuaikan dengan dinamika dan kondisi arus lalu lintas yang terjadi secara real-time.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!