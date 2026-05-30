Hindari Lenteng Agung Pagi Ini! Perbaikan Jalan Ambles Masih Berlangsung, Kemacetan Mengular 1,3 Km

Perbaikan jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok macet parah hingga 1,3 km pagi ini. (Istimewa)
JawaPos.com - Arus lalu lintas di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jakarta Selatan, mengalami kemacetan parah pada Sabtu (30/5) pagi. Kepadatan kendaraan yang mengular ini dipicu oleh proyek perbaikan jalan ambles Lemteng Agung yang hingga kini masih terus dikebut oleh petugas di lapangan.
Antrean kendaraan sudah mengular hingga 1,3 kilometer menjelang titik perbaikan. Penyebab utamanya adalah penyempitan jalur. Dari tiga lajur yang biasanya bisa dilalui kendaraan di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, dua lajur di antaranya terpaksa ditutup total dan tidak dapat digunakan.
Proses Perbaikan Jalan Ambles Menggunakan Alat Berat
Sebagai informasi, jalan ambles tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak Kamis (28/5) malam. Petugas kemudian mulai melakukan perbaikan jalan secara permanen menggunakan alat berat sejak Jumat (29/5) malam.
Baca Juga:Jika Anda Ingin Percaya Diri Saat Berbicara di Depan Umum, Segera Latih 7 Trik Bahasa Tubuh Ini Menurut Psikologi
Di lokasi kejadian, para petugas tampak sibuk menambal lubang besar menggunakan beton box culvert berukuran 2 x 2 meter.
Hingga pagi ini, petugas baru berhasil menutup satu lajur jalan. Sementara itu, satu lajur lainnya masih ditutup sementara menggunakan pelat baja demi keamanan.
Target Rampung dan Imbauan Jalur Alternatif
Bagi Anda yang hendak melintas, harap bersabar atau mencari rute lain. Pasalnya, proses perbaikan jalan ambles ini dipastikan masih akan berlanjut pada Sabtu malam nanti hingga keesokan harinya.
Pihak terkait menargetkan seluruh proses perbaikan jalan di Lenteng Agung ini akan berlangsung hingga Senin (1/6) mendatang. Selama proyek berjalan, petugas akan tetap berupaya mempertahankan akses lalu lintas seoptimal mungkin agar roda ekonomi tidak mandek.
Meski begitu, pengendara yang biasa melintasi kawasan Lenteng Agung sangat diimbau untuk mencari jalur alternatif. Langkah ini penting guna menghindari jebakan kepadatan kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat