Hindari Lenteng Agung Pagi Ini! Perbaikan Jalan Ambles Masih Berlangsung, Kemacetan Mengular 1,3 Km

JawaPos.com - Arus lalu lintas di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jakarta Selatan, mengalami kemacetan parah pada Sabtu (30/5) pagi. Kepadatan kendaraan yang mengular ini dipicu oleh proyek perbaikan jalan ambles Lemteng Agung yang hingga kini masih terus dikebut oleh petugas di lapangan.

Antrean kendaraan sudah mengular hingga 1,3 kilometer menjelang titik perbaikan. Penyebab utamanya adalah penyempitan jalur. Dari tiga lajur yang biasanya bisa dilalui kendaraan di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, dua lajur di antaranya terpaksa ditutup total dan tidak dapat digunakan.

Proses Perbaikan Jalan Ambles Menggunakan Alat Berat

Sebagai informasi, jalan ambles tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak Kamis (28/5) malam. Petugas kemudian mulai melakukan perbaikan jalan secara permanen menggunakan alat berat sejak Jumat (29/5) malam.

Di lokasi kejadian, para petugas tampak sibuk menambal lubang besar menggunakan beton box culvert berukuran 2 x 2 meter.

Hingga pagi ini, petugas baru berhasil menutup satu lajur jalan. Sementara itu, satu lajur lainnya masih ditutup sementara menggunakan pelat baja demi keamanan.

Target Rampung dan Imbauan Jalur Alternatif

Bagi Anda yang hendak melintas, harap bersabar atau mencari rute lain. Pasalnya, proses perbaikan jalan ambles ini dipastikan masih akan berlanjut pada Sabtu malam nanti hingga keesokan harinya.

Pihak terkait menargetkan seluruh proses perbaikan jalan di Lenteng Agung ini akan berlangsung hingga Senin (1/6) mendatang. Selama proyek berjalan, petugas akan tetap berupaya mempertahankan akses lalu lintas seoptimal mungkin agar roda ekonomi tidak mandek.