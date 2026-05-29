Jalan Raya Lenteng Agung Ambles 16 Meter, Ini Jalur Alternatif ke Depok Biar Nggak Macet

JawaPos.com - Pengendara yang biasa melintasi kawasan Jakarta Selatan menuju Depok sebaiknya segera memutar arah. Kemacetan parah melanda Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok akibat jalan ambles sepanjang 16 meter yang terjadi sejak Kamis (28/5) malam.
Hingga Jumat (29/5) siang, arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau padat merayap. Polisi mengimbau pengguna jalan untuk menghindari titik tersebut dan memanfaatkan sejumlah jalur alternatif menuju Depok.
Imbas dari tanah longsor ini membuat badan jalan menyempit drastis. Petugas di lapangan terpaksa melakukan pembatasan lajur demi keamanan pengendara.
Kanit Lantas Polsek Jagakarsa AKP Benny Muchtar menyebut, arus kendaraan di lokasi masih dipaksakan mengalir meski badan jalan hanya menyisakan satu jalur.
"Masih mengalir walaupun satu jalur yang kita pakai," kata Benny, Jumat (29/5).
Karena kondisi itu, pengendara yang hendak menuju Depok diimbau menghindari ruas Jalan Raya Lenteng Agung.
"Silakan untuk pengguna Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah ke Depok mencari jalur alternatif," ujarnya.
Untuk menghindari jebakan macet total di kawasan Lenteng Agung ambles, polisi menyarankan beberapa rute pengalihan yang bisa diambil oleh pengendara dari arah Pasar Minggu:
- Rute via Mohammad Kahfi: Masuk melalui putaran gardu, lalu lurus menuju Jalan Mohammad Kahfi hingga tembus ke kawasan Beji, Depok.
- Rute via Jakarta Selatan Barat: Mengambil jalur Antasari, melewati Andara, dan keluar di Cinere.
- Rute via Jalan Raya Bogor: Jalur lurus non-tol yang relatif stabil menuju Depok.
"Dari arah Pasar Minggu bisa lewat putaran gardu, menuju Jalan Mohammad Kahfi, terus ke arah Beji, Depok. Bisa juga ke jalur Antasari, Andara, Cinere," kata Benny.
Selain itu, pengguna jalan juga dapat memilih Jalan Raya Bogor sebagai jalur alternatif menuju Depok.
"Lewat Jalan Raya Bogor juga bisa," ujarnya.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek