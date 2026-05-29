Jalan Raya Lenteng Agung Ambles 16 Meter, Ini Jalur Alternatif ke Depok Biar Nggak Macet

ubang amblas di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jakarta Selatan, Jumat (29/5) malam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pengendara yang biasa melintasi kawasan Jakarta Selatan menuju Depok sebaiknya segera memutar arah. Kemacetan parah melanda Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok akibat jalan ambles sepanjang 16 meter yang terjadi sejak Kamis (28/5) malam.

Hingga Jumat (29/5) siang, arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau padat merayap. Polisi mengimbau pengguna jalan untuk menghindari titik tersebut dan memanfaatkan sejumlah jalur alternatif menuju Depok.

Sisa Satu Jalur, Lalu Lintas Tersendat Imbas dari tanah longsor ini membuat badan jalan menyempit drastis. Petugas di lapangan terpaksa melakukan pembatasan lajur demi keamanan pengendara.

Kanit Lantas Polsek Jagakarsa AKP Benny Muchtar menyebut, arus kendaraan di lokasi masih dipaksakan mengalir meski badan jalan hanya menyisakan satu jalur.

"Masih mengalir walaupun satu jalur yang kita pakai," kata Benny, Jumat (29/5).

Karena kondisi itu, pengendara yang hendak menuju Depok diimbau menghindari ruas Jalan Raya Lenteng Agung.

"Silakan untuk pengguna Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah ke Depok mencari jalur alternatif," ujarnya.

Daftar Jalur Alternatif Menuju Depok Untuk menghindari jebakan macet total di kawasan Lenteng Agung ambles, polisi menyarankan beberapa rute pengalihan yang bisa diambil oleh pengendara dari arah Pasar Minggu:

- Rute via Mohammad Kahfi: Masuk melalui putaran gardu, lalu lurus menuju Jalan Mohammad Kahfi hingga tembus ke kawasan Beji, Depok.

- Rute via Jakarta Selatan Barat: Mengambil jalur Antasari, melewati Andara, dan keluar di Cinere.

- Rute via Jalan Raya Bogor: Jalur lurus non-tol yang relatif stabil menuju Depok.

"Dari arah Pasar Minggu bisa lewat putaran gardu, menuju Jalan Mohammad Kahfi, terus ke arah Beji, Depok. Bisa juga ke jalur Antasari, Andara, Cinere," kata Benny.

Selain itu, pengguna jalan juga dapat memilih Jalan Raya Bogor sebagai jalur alternatif menuju Depok.