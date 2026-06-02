7 Perbedaan Kurban dan Aqiqah yang Masih Sering Membingungkan Banyak Orang

JawaPos.com - Umat Muslim memiliki berbagai bentuk ibadah penyembelihan hewan yang penuh makna. Salah satu momen yang paling dinantikan setiap tahun adalah perayaan Idul Adha di seluruh dunia. Namun, selain ibadah tersebut, ada juga syariat lain yang sering disebut dengan aqiqah.

Pemahaman yang tepat akan membantu setiap orang melaksanakan ibadah dengan niat yang lurus. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mempersiapkan hewan sembelihan.

Kedua ibadah ini memiliki aturan masing-masing yang telah diatur dalam syariat Islam. Informasi dasar mengenai kedua amalan ini dilansir dari Muslim Pro, Senin (31/8).

Tujuan Utama Pelaksanaan Ibadah

Aqiqah dan kurban memiliki latar belakang tujuan yang sama sekali tidak sama. Aqiqah dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur orang tua atas kelahiran seorang bayi. Ibadah ini juga menjadi momen menyambut kehadiran sang anak di tengah masyarakat.

Di sisi lain, ibadah kurban memiliki sejarah dan esensi yang berbeda. Pelaksanaan kurban bertujuan untuk menghormati tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim (AS). Melalui ibadah ini, umat Muslim diingatkan untuk selalu taat kepada perintah Allah.

Kedua bentuk ibadah ini dilansir dari Muslim Pro sama-sama bertujuan meningkatkan iman. Setiap pelaksanaan sembelihan juga mengandung unsur sosial bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, niat di dalam hati harus dipasang dengan benar sejak awal.

“Setiap anak terikat dalam aqiqahnya, yang dikorbankan untuknya pada hari ketujuh, dan kepalanya dicukur, serta diberi nama.”— Nabi Muhammad ﷺ, Imam Ibn Majah

“Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku harus mengorbankanmu, maka lihatlah apa yang kau pikirkan.”— Nabi Ibrahim (AS), Surah As-Saffat Ayat 102