Video Angin Puting Beliung Ngamuk di Larangan Ciledug Tangerang, Ini Penjelasan BPBD

Detik-detik terjadinya angin puting beliung di Larangan, Kota Tangerang, Selasa (26/5). (Instagram @infociledug.official)
JawaPos.com - Kawasan Larangan Indah, Kota Tangerang mendadak mencekam pada Selasa (26/5). Fenomena cuaca ekstrem angin puting beliung dilaporkan melanda kawasan Jalan Swadaya Raya hingga membuat aktivitas warga lumpuh sesaat akibat panik.
Detik-detik mencekam tersebut sempat terekam oleh video amatir warga dan langsung viral di media sosial. Dalam video yang beredar, angin kencang yang datang secara tiba-tiba itu menyapu apa saja yang ada di sekitarnya.
Dampak kerusakan paling parah terlihat pada lapak para pedagang kaki lima yang berada di sepanjang bahu jalan.
Lapak Kuliner Guling dan Motor Ambruk
Terjangan angin puting beliung di Ciledug ini membuat para pedagang pontang-panting. Gerobak dagangan kuliner, seperti lapak pisang cokelat (piscok), lapak hewan kurban, hingga es podeng, tampak terguling hingga menutup sebagian jalan.
Tak hanya lapak jualan, sepeda motor yang sedang terparkir juga ambruk akibat kuatnya hempasan angin. Sejumlah warga dan pedagang setempat terlihat panik berhamburan sambil berusaha menahan gerobak mereka agar tidak terseret angin lebih jauh.
Pohon Tumbang hingga Atap Seng Rumah Terbang
Dampak kerusakan akibat angin puting beliung di Tangerang ini juga meluas ke pemukiman warga di dekat jalan utama. Sebuah pohon besar patah dan menimpa pembatas wilayah. Selain itu, sejumlah pohon dan tanaman milik warga ikut rusak dan tumbang.
Suasana kian menegangkan ketika terjangan angin kencang ini sempat menerbangkan atap-atap seng rumah warga. Beberapa lembar seng berukuran besar tampak beterbangan dan berjatuhan di pekarangan serta area jemuran, memicu ketakutan warga akan adanya korban luka.
