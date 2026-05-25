Ryandi Zahdomo
Senin, 25 Mei 2026 | 16.35 WIB

Banjir Jakarta Hari Ini: 26 RT Tergenang Luapan Sungai, Ini Daftar Kelurahan yang Terdampak

JawaPos.com - Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu (24/5), memicu kenaikan status di sejumlah pintu air. Akibatnya, sebanyak 26 RT di sejumlah kelurahan wilayah Jakarta Timur terendam banjir hingga Senin (25/5) pagi ini.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan menjelaskan, luapan air dipicu oleh kiriman dari hulu serta kenaikan status siaga di beberapa bendung dan pintu air sejak semalam.

Berdasarkan data terbaru dari BPBD DKI Jakarta hingga pukul 09.00 WIB, kenaikan tinggi muka air terjadi secara beruntun di berbagai titik strategis.

"26 RT masih tergenang banjir," ujar Yohan, Senin (25/5).

Hingga saat ini, titik banjir Jakarta terfokus di wilayah Jakarta Timur. Sebanyak 26 RT terdampak langsung oleh luapan sungai. Berikut adalah rincian wilayah yang masih tergenang banjir pagi ini:

- Kelurahan Kampung Melayu: 16 RT

- Kelurahan Cawang: 7 RT

- Kelurahan Bidara Cina: 2 RT

- Kelurahan Cililitan: 1 RT

Sementara itu, untuk wilayah Jakarta Selatan, air dilaporkan sudah mulai surut, seperti yang terjadi di Kelurahan Pejaten Timur sebanyak 3 RT.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
