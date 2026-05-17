Muhammad Ridwan
Minggu, 17 Mei 2026 | 22.42 WIB

Senggolan Waktu Joget, Prajurit TNI AD Tewas Ditembak Sesama Tentara di Palembang,

Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)

JawaPos.com - Peristiwa penembakan yang melibatkan sesama anggota TNI terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu (16/5) dini hari. Insiden tersebut menyebabkan seorang prajurit TNI Angkatan Darat (AD) berinisial Pratu FAA meninggal dunia akibat luka tembak di bagian perut.

Kejadian berlangsung di Cafe, Resto, Bar and Live Music Panhead, Palembang, sekitar pukul 02.40 WIB. Terduga pelaku diketahui berinisial RN, 23, yang juga merupakan anggota TNI.

Kapendam II/Sriwijaya Letkol Inf Yordania, memastikan terduga pelaku telah diamankan. Saat ini terduga pelaku berinisial RN tengah menjalani pemeriksaan intensif di Pomdam II/Sriwijaya.

“Pelaku sudah diamankan. Saat ini masih dalam pemeriksaan,” kata Yordania, Minggu (17/5).

Ia menjelaskan, proses penyelidikan masih terus berlangsung. Polisi Militer tengah mendalami termasuk motif penembakan, legalitas senjata api yang digunakan, hingga rangkaian kejadian sebelum insiden terjadi.

Selain memeriksa saksi, Puspom juga menelusuri rekaman CCTV di lokasi hiburan malam, melakukan autopsi terhadap jenazah korban, serta mengumpulkan berbagai barang bukti lainnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, Denpom 2/IV Palembang turut berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan agar proses penyelidikan berjalan objektif dan menyeluruh.

“Proses ini membutuhkan waktu agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara akurat berdasarkan fakta di lapangan. Untuk perkembangan selanjutnya akan disampaikan pada kesempatan pertama,” tutur Yordania.

