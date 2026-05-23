Bank Jakarta Raih Penghargaan Regulatory Compliance Award

Bank Jakarta meraih penghargaan Indonesia Best Corporate Social Responsibility (CSR) in Bank Sector 2026 pada 8th Anniversary Indonesia Best CSR Awards 2026 yang digelar oleh The Iconomics di Jakarta (21/05).
JawaPos.com – Konsistensi Bank Jakarta dalam menerapkan tata kelola perusahaan berhasil meraih penghargaan Gold Regulatory Compliance pada Indonesia Regulatory Compliance Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Hukum Online di Jakarta (22/05). Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam pengambilan keputusan strategis.
Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai menyampaikan ungkapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, serta turut mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, penghargaan ini merupakan apresiasi berharga terhadap upaya berkelanjutan dalam meningkatkan standar tata kelola perusahaan termasuk diantaranya Penerapan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.
Lebih lanjut, Ateng menyampaikan penerapan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan menjadi landasan utama dalam operasional Bank Jakarta.
"Dengan penerapan tata kelola yang baik, Bank Jakarta optimistis dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, mitra bisnis, dan regulator,” ujar Ateng dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (23/5).
IRCA merupakan penghargaan dengan penilaian berbasis self-assessment dengan metodologi terstruktur bagi perusahaan yang menjadi teladan dalam penerapan kepatuhan hukum dan tata kelola berkelanjutan.
Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek evaluasi dan monitoring kepatuhan, sosialisasi peraturan kepada internal perusahaan, inovasi dan penggunaan teknologi untuk memudahkan tujuan kepatuhan hukum; strategi pengembangan SDM, dan aspek lainnya yang relevan.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa pencapaian ini semakin memperkuat komitmen Bank Jakarta dalam menerapkan tata kelola perusahaan.
“Dengan konsisten menerapkan GCGkami yakin dapat menjaga kinerja perusahaan yang sehat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkokoh posisi Bank Jakarta sebagai institusi perbankan yang profesional dan berdaya saing tinggi," tutup Arie.
