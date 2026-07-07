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Djati Waluyo
Selasa, 7 Juli 2026 | 23.26 WIB

Meriahkan Jakarta Fair 2026, Bank Jakarta Gelar Storytelling Competition untuk Anak

Suasana Grand Final Storytelling Competition bertema Exploring Jakarta Through Fairy Tales digelar pada Sabtu (5/7). (Istimewa) - Image

Suasana Grand Final Storytelling Competition bertema Exploring Jakarta Through Fairy Tales digelar pada Sabtu (5/7). (Istimewa)

JawaPos.com – Booth Bank Jakarta di Hall C1 Jakarta Fair 2026, JIExpo Kemayoran, dipadati peserta, orang tua, dan pengunjung saat Grand Final Storytelling Competition bertema Exploring Jakarta Through Fairy Tales digelar pada Sabtu (5/7).

Kompetisi storytelling tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian program Bank Jakarta dalam memeriahkan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026. Dimana, terdapat sebanyak 10 finalis terbaik tampil di babak puncak setelah melewati proses seleksi.

Dalam pergelaran tersebut, para peserta membawakan berbagai kisah imajinatif yang mengangkat Jakarta dalam balutan cerita dongeng. Melalui kompetisi ini, Bank Jakarta menyediakan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, melatih kemampuan berbicara di depan umum, serta membangun rasa percaya diri sejak dini.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan Jakarta kepada generasi muda melalui pendekatan yang sesuai dengan dunia anak.

Sepanjang acara berlangsung, suasana kompetisi berlangsung meriah. Dukungan dan tepuk tangan dari orang tua maupun pengunjung Jakarta Fair mengiringi setiap penampilan finalis.

Salah satu peserta, Petra Timothy Joseph, mengaku memperoleh pengalaman berharga melalui kompetisi tersebut. Meski sempat merasa gugup saat tampil di hadapan banyak penonton, persiapan yang dilakukan sejak jauh hari membuatnya mampu tampil percaya diri hingga meraih juara pertama kategori usia 10–12 tahun.

"Awal gugup banget. Tapi lama-lama aku merasa senang banget karena aku sudah melakukan persiapan sejak jauh hari untuk ikut lomba ini," ujar Petra.

Apresiasi juga datang dari orang tua peserta. Monica, orang tua Morena Jane Rusli, menilai kompetisi tersebut menjadi wadah positif bagi anak-anak yang memiliki minat di bidang literasi.

"Jarang ada lomba storytelling seperti ini. Saya senang dan berharap Bank Jakarta terus mendukung potensi anak-anak Indonesia agar semakin berkembang," ujar Monica.

Storytelling Competition dibagi ke dalam dua kelompok usia, yakni 6–9 tahun dan 10–12 tahun, sehingga peserta dapat berkompetisi sesuai jenjang usianya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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