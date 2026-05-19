Eks Kasudin UMKM Jaktim jadi Tersangka Korupsi Mesin Jahit Rp9 Miliar, Langsung Pakai Rompi Pink!

JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit di Suku Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jakarta Timur akhirnya menemui babak baru. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka pada Selasa (19/5) dini hari.
Salah satu tersangka ialah PAR, mantan Kepala Suku Dinas UMKM Jakarta Timur. Dalam proyek ini, ia juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Selain PAR, kejaksaan juga menyeret YRM, seorang direktur perusahaan swasta yang menjadi penyedia mesin jahit tersebut.
Setelah menjalani pemeriksaan maraton sejak Senin (18/5) siang, keduanya langsung keluar mengenakan rompi pink khas tahanan kejaksaan dan digiring ke mobil tahanan.
Kasus korupsi pengadaan mesin jahit ini bukanlah proyek kecil. Pihak kejaksaan membeberkan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk memfasilitasi pelaku usaha ini bernilai sangat fantastis.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Topik menjelaskan, kedua tersangka terlibat dalam penyediaan fasilitas sarana produksi berupa pengadaan mesin jahit pada tahun anggaran 2022 dan 2024.
"Total nilai anggaran proyek tersebut mencapai Rp 9 miliar," ucapnya, Selasa (19/5).
Dari total anggaran jumbo tersebut, PAR diduga kuat mengantongi uang haram hingga miliaran rupiah.
"Dari total anggaran tersebut, PAR melakukan korupsi sekira Rp 4 miliar lebih dan saat ini telah ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur," lanjut Topik.
Sementara itu, tersangka YRM kini ditahan secara terpisah di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Kejaksaan sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang sekaligus. Namun, satu terduga pelaku lainnya gagal memenuhi panggilan penyidik.
"Kami panggil sebagai tersangka ada tiga orang, tapi satu orang inisial DER itu tidak dapat hadir dengan keterangan sakit," jelasnya.
Akibat perbuatannya, para tersangka kini harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Berdasarkan aturan hukum terbaru, mereka dijerat dengan pasal berlapis.
"Ketiga orang tersebut diancam dengan KUHP baru Pasal 603 Jo Pasal 606 ancaman kurungan penjara paling singkat dua tahun dan terlama 20 tahun," tegas Topik.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20