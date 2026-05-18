Gubernur DKI Pramono Anung Resmikan Puskesmas Meruya Selatan II, Fasilitasnya Bikin Lansia Betah!

JawaPos.com - Warga Jakarta Barat kini punya tempat berobat sekaligus tempat nongkrong sehat yang baru. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan II di Kecamatan Kembangan, Senin (18/5).

Fasilitas modern ini dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta demi mempermudah akses layanan kesehatan yang dekat, berkualitas, dan merata untuk seluruh warga.

Menariknya, puskesmas ini tidak hanya melayani pengobatan medis biasa. Ada berbagai fasilitas unik yang siap memanjakan warga, mulai dari area bermain anak hingga ruang santai untuk para lansia.

Fasilitas Unik: Ada Kebun Hidroponik hingga Area Gym Lansia Puskesmas Pembantu Meruya Selatan II ini hadir dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP). Artinya, semua kalangan mulai dari bayi, usia produktif, hingga lansia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit.

Puskesmas yang melayani sekitar 20.113 jiwa ini mencatat rata-rata kunjungan mencapai 80 hingga 100 pasien per hari.

"Puskesmas ini setiap hari melayani antara 80 sampai 100 orang. Tadi saya melihat hampir semua fasilitas yang dimiliki kondisinya sangat baik dan respons masyarakat rata-rata mengapresiasi pelayanan yang ada," ujar Gubernur Pramono, Senin (18/5).