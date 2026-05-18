Gubernur DKI Pramono Anung Resmikan Puskesmas Meruya Selatan II, Fasilitasnya Bikin Lansia Betah!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan II di Kecamatan Kembangan, Senin (18/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Warga Jakarta Barat kini punya tempat berobat sekaligus tempat nongkrong sehat yang baru. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan II di Kecamatan Kembangan, Senin (18/5).
Fasilitas modern ini dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta demi mempermudah akses layanan kesehatan yang dekat, berkualitas, dan merata untuk seluruh warga.
Menariknya, puskesmas ini tidak hanya melayani pengobatan medis biasa. Ada berbagai fasilitas unik yang siap memanjakan warga, mulai dari area bermain anak hingga ruang santai untuk para lansia.
Puskesmas Pembantu Meruya Selatan II ini hadir dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP). Artinya, semua kalangan mulai dari bayi, usia produktif, hingga lansia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit.
Puskesmas yang melayani sekitar 20.113 jiwa ini mencatat rata-rata kunjungan mencapai 80 hingga 100 pasien per hari.
"Puskesmas ini setiap hari melayani antara 80 sampai 100 orang. Tadi saya melihat hampir semua fasilitas yang dimiliki kondisinya sangat baik dan respons masyarakat rata-rata mengapresiasi pelayanan yang ada," ujar Gubernur Pramono, Senin (18/5).
Gubernur Pramono juga mengapresiasi berbagai inovasi unik yang ada di puskesmas ini. Antara lain:
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong