Viral Model Jadi Korban Pembegalan di Tol Kebon Jeruk, Polisi Temukan Kejanggalan saat Cek RS Sumber Waras

Ilustrasi : Viral model menjadi korban pembegalan di Tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar mengenai seorang model berinisial ADV yang diduga menjadi korban pembegalan di pinggir Tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tengah menjadi sorotan hangat netizen. Isu ini mendadak viral di media sosial setelah kronologinya dibagikan oleh sebuah akun Threads.
Namun, polisi menemukan sejumlah kejanggalan terkait laporan viral tersebut.
Akun Threads @hmzr39 mengungkap kronologi singkat yang kemudian viral di media sosial ini. Peristiwa tragis ini disebut terjadi pada Sabtu (16/5) sekitar pukul 00.00 WIB. Korban dibegal saat sedang dalam perjalanan pulang menggunakan ojek online setelah menyelesaikan sesi pemotretan.
Dalam narasi yang beredar, ADV dikabarkan mengalami luka bacok serius di bagian kepala hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Tiga Polsek Turun Tangan Cek Lokasi Kejadian
Menanggapi keresahan masyarakat, aparat kepolisian langsung bergerak cepat. Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Nur Aqsha, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim gabungan bersama Polsek Palmerah dan Polsek Grogol Petamburan untuk menyisir lokasi.
Langkah ini diambil karena informasi lokasi yang disebarkan oleh keluarga korban di media sosial dinilai terlalu luas dan kurang spesifik.
"Jadi yang disebut pinggir jalan tol Kebon Jeruk itu kan panjang, dari mulai di kawasan masuk Tomang sana sampai mau ke Tangerang itu kan masih Tol Kebon Jeruk dibilangnya, jadi kami tiga Polsek menyelidiki bersama-sama," ujar Aqsha, Senin (18/5).
Aqsha menambahkan, wilayah pinggir tol tersebut mencakup beberapa yurisdiksi polsek yang berbeda.
"Kalau wilayah pinggir tol itu bukan cuma Kebon Jeruk saja, tapi ada juga wilayah Palmerah di sisi Jalan Arjuna Selatan dan ada juga wilayah Grogol Petamburan di sisi Jalan Arjuta Utara. Sampai saat ini kami belum tahu di sisi mana laporan kejadian ini terjadi dan masih penyelidikan juga," terangnya.
