Ryandi Zahdomo
Senin, 25 Mei 2026 | 18.25 WIB

Viral Begal Sadis di Season City, Polisi Pastikan Ini Hoaks

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Antara

JawaPos.com - Dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh narasi mencekam mengenai aksi begal sadis di dekat Season City Mall, Tambora, Jakarta Barat.

Foto dan video yang memperlihatkan seorang pria terkapar dengan kaki putus viral di platform Threads. Namun, pihak kepolisian langsung bergerak cepat dan memastikan bahwa narasi tersebut adalah hoaks alias berita bohong.

Kabar ini pertama kali menyebar melalui unggahan akun Threads @eceuririn. Akun tersebut membagikan dokumentasi mengerikan dan meminta netizen untuk waspada saat berkendara malam hari.

"Guys gue buat utas ini bukan nakutin kalian tapi gue pengen kalian kalo dijalan jangan mudah percaya orang, dan inget harus ttep sadar gaboleh sampe ken hipnotis atau mudah nolongin orang ga kenal dan kalo ada hal2 mencurigakan disekitar Lo langsung pergi cari tempat aman, ijin ini video kejadian semalem di season city rame begal dan korbannya kebacok sampe kakinya buntu**," tulis akun tersebut.

Unggahan ini langsung memicu kepanikan warga net yang merasa ngeri dengan keamanan di kawasan Jakarta Barat.

Polisi Pastikan Murni Kecelakaan Tunggal

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara langsung memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pria dalam video tersebut bukan korban kejahatan jalanan, melainkan korban kecelakaan lalu lintas tunggal (lakalantas).

"Itu hoax ya, korban lakatunggall," ujar Sudrajat saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (25/5).

Terkait kondisi kaki korban yang terputus, Sudrajat meluruskan bahwa cedera parah tersebut terjadi akibat benturan keras dengan fasilitas jalan, bukan karena sabetan senjata tajam begal.

"Kakinya patah karena mengenai Beton penyangga lampu jalan," ungkapnya.

Kronologi Kejadian: Korban di Bawah Pengaruh Alkohol
Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh personel kepolisian, korban diketahui berinisial AP. Kecelakaan tragis ini terjadi karena korban kehilangan kendali atas kendaraannya akibat mengemudi dalam kondisi mabuk.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
