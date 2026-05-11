Ryandi Zahdomo
Selasa, 12 Mei 2026 | 01.10 WIB

26 Siswa Masih Dirawat Akibat Keracunan MBG di Jaktim, Dinkes Ungkap Fakta Baru

JawaPos.com - Sebanyak 26 siswa masih dirawat akibat dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SD di Jakarta Timur. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati menuturkan, sebanyak 34 orang harus mendapatkan perawatan medis diduga akibat setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari total tersebut, perkembangan kesehatan para siswa mulai membaik. "Terakhir update tadi pagi sudah ada 6 orang yang sudah keluar rawat, yang sudah sembuh. Sisanya (34) masih dirawat," ujarnya di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5).

Dinas Kesehatan DKI Jakarta masih menunggu penyebab pasti keracunan ini. Hasil pemeriksaan sampel makanan di laboratorium baru dapat keluar pada sore ini.

"Hasil lab-nya kemungkinan baru akan keluar sore ini. Karena untuk pemeriksaan laboratorium kasus keracunan ini harus dilakukan kultur bakteri. Jadi itu butuh waktu 4 hari untuk melakukan kultur, baru bisa diperiksa apakah ada bakteri yang mencemari atau tidak," terangnya.

Izin SLHS SPPG Pulo Gebang Masih Berproses

Ani menjelaskan, SPPG Pulo Gebang 15 saat ini masih belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur MBG itu baru beroperasi sejak 30 Maret lalu.

Oleh karena itu, saat ini masih dalam masa tenggang pengurusan izin selama tiga bulan sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jadi dia dalam proses, sudah berproses mengurus. Kami sudah melakukan visitasi, sudah dilakukan penjadwalan untuk melakukan pelatihan terhadap penjamah makanannya di bulan 13 Mei kalau saya nggak salah," ungkap Ani.

Sebelumnya, sebanyak 252 siswa dari SDN Cakung Timur 01, Ujung Menteng 02, dan Ujung Menteng 03 dilaporkan mengalami mual dan pusing. Menu pangsit isi tahu yang terasa masam diduga kuat menjadi pemicu insiden ini.

