26 Siswa Masih Dirawat Akibat Keracunan MBG di Jaktim, Dinkes Ungkap Fakta Baru

JawaPos.com - Sebanyak 26 siswa masih dirawat akibat dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SD di Jakarta Timur. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati menuturkan, sebanyak 34 orang harus mendapatkan perawatan medis diduga akibat setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total tersebut, perkembangan kesehatan para siswa mulai membaik. "Terakhir update tadi pagi sudah ada 6 orang yang sudah keluar rawat, yang sudah sembuh. Sisanya (34) masih dirawat," ujarnya di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5).
Dinas Kesehatan DKI Jakarta masih menunggu penyebab pasti keracunan ini. Hasil pemeriksaan sampel makanan di laboratorium baru dapat keluar pada sore ini.
"Hasil lab-nya kemungkinan baru akan keluar sore ini. Karena untuk pemeriksaan laboratorium kasus keracunan ini harus dilakukan kultur bakteri. Jadi itu butuh waktu 4 hari untuk melakukan kultur, baru bisa diperiksa apakah ada bakteri yang mencemari atau tidak," terangnya.
Ani menjelaskan, SPPG Pulo Gebang 15 saat ini masih belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur MBG itu baru beroperasi sejak 30 Maret lalu.
Oleh karena itu, saat ini masih dalam masa tenggang pengurusan izin selama tiga bulan sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Jadi dia dalam proses, sudah berproses mengurus. Kami sudah melakukan visitasi, sudah dilakukan penjadwalan untuk melakukan pelatihan terhadap penjamah makanannya di bulan 13 Mei kalau saya nggak salah," ungkap Ani.
Sebelumnya, sebanyak 252 siswa dari SDN Cakung Timur 01, Ujung Menteng 02, dan Ujung Menteng 03 dilaporkan mengalami mual dan pusing. Menu pangsit isi tahu yang terasa masam diduga kuat menjadi pemicu insiden ini.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan