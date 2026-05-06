Tinjau Langsung di Kawasan Kembangan, Wali Kota Jakarta Barat Beberkan Penyebab Banjir

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, turun langsung ke lokasi untuk meninjau genangan air di Kembangan. (Istimewa)
JawaPos.com - Senin (5/5) sore, suasana di sepanjang Jalan Raya Kembangan dan Jalan Lingkar Luar Kembangan Selatan tampak mencekam namun perlahan berubah menjadi harapan. Pukul 16.30 WIB, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, turun langsung ke lokasi untuk meninjau genangan air yang melanda kawasan tersebut.
Mendengarkan keluh kesah warga, serta memantau upaya penanganan yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan dan laporan yang disampaikan oleh warga sekitar, genangan air yang terjadi dipicu oleh luapan Sungai Kaliangke yang berasal dari wilayah Tangerang.
Aliran sungai ini melintasi beberapa titik di antaranya Parung Koret dan Tunas Muda, hingga akhirnya bermuara di area yang tidak jauh dari lokasi proyek pembangunan Pulau Intan.
Di bagian belakang area proyek tersebut, terlihat jelas adanya penumpukan air yang menjadi salah satu penyebab meluasnya genangan di sekitar jalan utama, sehingga menghambat lalu lintas dan mengganggu aktivitas warga.
Segera setelah mengetahui kejadian tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mengambil langkah cepat dan terpadu. Sejak pagi hari, sekitar 30 unit pompa air bergerak telah dikerahkan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah, mulai dari Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, hingga Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
Upaya keras para petugas yang bekerja siang dan malam ini akhirnya membuahkan hasil: genangan air yang sempat merendam jalan dan pemukiman berhasil surut sepenuhnya pada pukul 20.00 WIB.
Selain memantau penanganan teknis, Iin Mutmainah juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan warga yang terdampak. Ia menyerahkan bantuan kebutuhan dasar berupa selimut, makanan siap saji, serta perlengkapan obat-obatan untuk meringankan beban warga selama masa pemulihan.
Sambil berjalan menyusuri jalan yang baru saja kering, ia mendengarkan satu per satu cerita warga tentang dampak banjir yang dirasakan.
“Tadi sore saya turun langsung ke Jalan Lingkar Luar Kembangan untuk melihat keadaan secara langsung. Syukurlah, banjir sudah surut berkat kerja keras dan kolaborasi yang baik dari teman-teman di seluruh satuan kerja terkait," kata dia.
"Namun, pekerjaan kita belum selesai. Tugas utama kita sekarang adalah memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Saya akan segera mengadakan rapat dan memanggil semua dinas terkait, bahkan hingga ke tingkat kementerian, agar masalah ini dapat diselesaikan sampai ke akar-akarnya dan tidak terulang kembali di masa mendatang,” tegas Iin.
Pemerintah Kota Jakarta Barat menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah penanganan banjir secara menyeluruh dan terpadu, tidak hanya penanganan darurat namun juga pencegahan jangka panjang. Iin Mutmainah juga memohon pengertian dan kesabaran dari seluruh warga, mengingat penyelesaian masalah yang kompleks ini memerlukan waktu serta kerja sama lintas dinas dan lintas wilayah.
Banjir Kembangan Surut, Tokoh Pemuda Apresiasi Wali Kota
Penanganan cepat dan terarah yang digerakkan langsung oleh Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah patut diacungi jempol. Respons tangkas ini pun mendapatkan pujian tinggi dari tokoh pemuda setempat, Umar Abdul Aziz, yang turut hadir dan memantau langsung proses penanganan di lokasi kejadian.
Sebagai tokoh pemuda yang dikenal peduli terhadap isu-isu kemasyarakatan di Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz mengaku sangat terkesan dengan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Ia melihat bahwa penanganan genangan tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak berwenang, melainkan berjalan dengan kerja sama yang erat antara jajaran Suku Dinas, tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga para pengurus RT, RW, dan masyarakat setempat.
