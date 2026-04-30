Suhud Alynudin Resmi Calon Ketua DPRD DKI, Gubernur Pramono Tindak Lanjuti

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera memproses administrasi pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin.
Hal ini Pramono sampaikan setelah DPRD DKI resmi mengetuk palu dalam rapat paripurna terkait usulan nama Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI baru, Kamis (30/4).
"Pertama saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pak Suhud yang telah ditetapkan secara official sebagai calon, karena belum ada keputusan Kemendagri, walaupun tadi sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPRD sebagai Ketua DPRD," ujar Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4).
Janji Gubernur: Administrasi Tak Akan Mandek
Pramono menegaskan bahwa pihak eksekutif tidak akan menahan proses ini. Begitu berkas dari DPRD sampai di mejanya, ia akan langsung meneruskannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dan nantinya surat kalau kemudian sudah disampaikan ke Pemerintah DKI Jakarta, kepada saya sebagai Gubernur, saya akan segera tindak lanjuti kepada Kemendagri untuk menjadi keputusan," tegas Pramono.
Sidang Paripurna Sah dan Kuorum
Proses penetapan Suhud Alynudin berjalan mulus. Tercatat sebanyak 83 anggota dewan hadir secara fisik, atau sekitar 78 persen dari total anggota dewan. Angka ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat kuorum.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, yang memimpin jalannya sidang, memastikan legalitas agenda tersebut sebelum mengetok palu.
"Sebanyak 83 orang, di mana sudah memenuhi persentase sebanyak 78 persen. Jadi, saya lanjutkan rapatnya," ujar Ima dalam rapat paripurna tersebut.
Perubahan posisi pimpinan ini merujuk pada instruksi tertulis Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS tertanggal 2 April 2026. Dalam sidang, seluruh anggota dewan yang hadir sepakat tanpa interupsi saat pimpinan rapat melemparkan pertanyaan persetujuan.
"Apakah usul pergantian Saudara Drs. H. Khoirudin, M.Si. sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat disetujui?,” tanya Ima, yang langsung disambut seruan "setuju" dan ketukan palu.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun