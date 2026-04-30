Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gelar FGD untuk Penguatan Program Jaga Keluarga

Ilustrasi. Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat
JawaPos.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Keluarga. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/4).
Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, FGD untuk menerima masukan dari fraksi dan komisi. Memastikan pembahasan selaras dengan pandangan umum fraksi lewat rapat paripurna.
Aziz menjelaskan, seluruh fraksi yang hadir telah menerima penjelasan terkait substansi Ranperda Pembangunan Keluarga. Masukan telah terakomodasi dalam materi rancangan.
Menurut dia, pembahasan Ranperda Pembangunan Keluarga akan berlanjut ke rapat pimpinan gabungan. Selanjutnya, tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami berharap proses pembahasan berjalan lancar,” terang Aziz.
Baca Juga:Komisi B DPRD DKI Soroti Efektivitas Belanja, Kemandirian BUMD, hingga Kualitas Layanan Publik
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, eksekutif telah memetakan seluruh masukan fraksi.
“Yang dapat diakomodasi sudah disesuaikan dan disepakati dalam Ranperda ini,” jelas Dwi.
Masukan yang belum terakomodasi, ungkap Dwi, akan menjadi bahan penguatan pada pembahasan Perda berikutnya.
M. Subki, perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan penguatan Program Jaga Keluarga di tingkat kelurahan.
Ia menilai, layanan tersebut penting. Sehingga warga memiliki akses pengaduan dan pendampingan yang dekat saat menghadapi persoalan keluarga.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun